Пропагандистка Анна Прокоф'єва підірвалась на міні у Бєлгородській області

У Бєлгородської області, що поруч з українським кордоном, загинула так звана військова кореспондентка російського центрального телеканалу «Первый канал» 35-річна Анна Прокоф’єва. Про це у четвер, 26 березня, повідомляють російські ЗМІ.

Знімальна група пропагандистського телеканалу «Первый канал» підірвалася на міні у селі Демидівка «під час виконання редакційного завдання». Так звана військова кореспондентка Анна Прокоф’єва загинула на місці події, а оператор отримав травми. За даними губернатора Бєлгородщини Алєксандра Хінштейна, оператора Дмітрія Волкова у важкому стані госпіталізували до лікарні.

«З мінно-вибуховою травмою, опіками обличчя, передпліччя, лівої руки, ніг, верхніх дихальних шляхів він був доставлений до центральної районної лікарні, зараз підключений до апарату ШВЛ та екстрено доставляється до Курської обласної лікарні. Стан – важкий», – написав Алєксандр Хінштейн.

Пропагандистка вела свій Telegram-канал, де вдень 25 березня опублікувала фото у військовій формі з підписом: «Десь на кордоні з країною 404…», вочевидь, маючи на увазі Україну.

Прокоф’єва працювала на телеканалі «Первый канал» з 2023 року. Вона знімала пропагандистські сюжети у зоні бойових дій. Зокрема, останній час перебувала у Суджі Курської області. До цього пропагандистка працювала в іспанській редакції агентства «Россия Сегодня».

До слова, 24 березня внаслідок обстрілу на Луганщині загинув журналіст «Известий», а також два співробітники знімальної групи телеканалу «Звезда».

Крім того, 25 березня на Бєлгородщині ліквідували 49-річного майора армії Росії Юрія Ломкіна, який обіймав посаду заступника командира батальйону.