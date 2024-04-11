Євгєній Половодов потрапив під обстріл разом із російськими пропагандистами

У середу, 10 квітня, на Луганщині Збройні сили України ліквідували 33-річного офіцера прес-служби міноборони Росії Євгєнія Половодова. Майор супроводжував знімальну групу телеканалу «Вести Луганск» біля Кремінної та разом з пропагандистами потрапив під обстріл. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними російських журналістів, Євгєній Половодов разом із знімальною групою «Вести Луганск», відвідували російський танковий батальйон під Кремінною. Під час обстрілу Половодов отримав смертельне поранення.

«Було смертельно поранено нашого товариша, майора прес-центру угруповання військ “Захід” Женю Половодова», – написав російський пропагандист Алєксандр Коц.

Також під обстріл потрапила знімальна група «Вести Луганск». Оператор Денис Шум отримав осколкове поранення ноги, а кореспондент Артьом Юндас – контузію. Російські пропагандисти заявляють, що потрапили під обстріл зі ствольної артилерії. У слідчому комітеті РФ заявили, що розпочнуть розслідування.

«Слідчі СК Росії встановлять обставини, діям усіх причетних осіб буде дана правова оцінка», – заявили у слідчому комітеті Росії.

У інституті масової інформації зазначили, що судячи з відео, яке опублікували пропагандисти, кореспондент Артьом Юндас працював у зеленому шоломі та камуфляжному бронежилеті. Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк, зауважила, що це неприпустимо для журналістів і прирівнює їх до комбатантів. Шолом та бронежилет мають відрізнятися кольором від військових.

Євгенію Половодову було 33 роки. З 2015 року він був офіцером підрозділу інформаційного забезпечення у Воронежі. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну організовував роботу російських пропагандистів у складі прес-центру Західного угруповання російських військ.

Зазначимо, що «Вести Луганск» – створена окупантами філія телеканалу «Россия 1».