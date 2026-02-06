У Москві скоїли замах на генерал-лейтенанта Владіміра Алєксєєва

Генерал-лейтенант Владімір Алєксєєв, перший заступник начальника ГРУ Генштабу Росії, якого вранці 6 лютого поранили в Москві, у травні 2022 року представляв російську сторону на переговорах у Маріуполі під час виходу гарнізону з території заводу «Азовсталь». Про це повідомив командир 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» Денис «Редіс» Прокопенко.

За його словами, Алєксєєв був старшим серед російських представників на перемовинах у Маріуполі у 2022 році. Він запевняв українську сторону в дотриманні Росією положень Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими та гарантував належні умови утримання українських захисників. Його підпис стояв під відповідним документом.

Підпис Владіміра Алєксєєва під документом про дотримання росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими

У межах досягнутих домовленостей українська сторона також передала Алєксєєву трьох російських військовополонених, яким надавали медичну допомогу та забезпечували харчуванням і водою. Та згодом ці гарантії не були виконані. Факти катувань полонених бійців «Азову», відсутність належної медичної допомоги та неналежні умови утримання стали підтвердженням порушення домовленостей.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України раніше повідомляли, що Алєксєєв причетний до підготовки інформації для ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні, а також до організації так званого «референдуму» в Херсонській області.

Нагадаємо, за даними російського слідчого комітету, на 64-річного Алєксєєва напали 6 лютого в житловому будинку на Волоколамському шосе на західних околицях Москви. У російського генерала кілька разів вистрілив чоловік, який втік з місця події. Алєксєєва госпіталізували у тяжкому стані.

Владімір Алєксєєв народився у 1961 році на Вінниччині. З 2011 року обійняв посаду заступника начальника головного розвідувального управління генерального штабу Росії. Брав участь у бойових діях в Сирії, які спричинили масову загибель цивільного населення. З 2016 року він перебуває під санкціями США, а з 2019 – під європейськими санкціями як відповідальний за перевезення та зберігання «Новічок» для отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері.