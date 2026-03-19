Затриманому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Кортрозвідники Служби безпеки України затримали військовослужбовця одного із підрозділів Сил безпілотних систем, який виявився подвійним агентом російської ФСБ та розвідки прикордонної служби Республіки Білорусь. Про це 19 березня повідомив пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, оператор БпЛА передавав ворогу дані про напрямки руху, види та кількість дронів Сил оборони, які залучені до боїв у північно-східному прикордонні.

Згодом, за вказівкою кураторів, він перевівся на посаду оператора наземних роботизованих комплексів ЗСУ, які використовуються для евакуації поранених і доставки боєприпасів на Ізюмському напрямку.

«Замість виконання службових завдань на передовій, фігурант розпочав збирати дані про дислокацію та плани бойових операцій суміжних підрозділів українських військ. Одночасно він накопичував для ворога відомості про тактико-технічні характеристики та особливості застосування новітніх роботизованих комплексів Сил оборони», – ідеться в повідомленні.

Після виконання завдань агент планував втекти до Росії через лінію фронту, де його мали зустріти представники спецслужб РФ.

Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем перебування на Харківщині та вжили заходів для захисту позицій українських військових. Під час обшуків у нього вилучили два смартфони із доказами роботи на спецслужби РФ та РБ.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що СБУ затримала матроса морської охорони Держприкордонслужби, який коригував ракетно-дронові удари по Одесі.