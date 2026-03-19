Мешканець Самбора поширював дописи у фейсбуці та ютубі

Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав винним уродженця Самбора, який поширював антиукраїнські дописи в соціальних мережах та публічно підтримував російську агресію. Суд призначив йому два роки іспитового терміну.

За матеріалами справи, Олег Єрошенко впродовж 2024-2025 років у соціальних мережах поширював антиукраїнські дописи, які виправдовували або заперечували збройну агресію Росії проти України. У дописах він заперечував окупацію частини України та возвеличував російських військових.

Зокрема, чоловік поширив у фейсбук карту України з написом «в центральній та західній частинах “Продано”, в південно-західній частині “Просрано, Скоро буде просрано”». Також Олег Єрошенко активно поширював відео на ютуб-каналі. У роликах возвеличувалася російська влада, заперечувалася окупація частини української території та розповідалося про життя в тимчасово окупованих Бердянську, Маріуполі та Мелітополі.

У суді обвинувачений визнав свою вину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглядала суддя Олена Бікезіна, яка визнала Олега Єрошенка винним у публічному виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України (ч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ) та засудила його до 5 років тюрми без конфіскації майна. Однак суд змінив ув’язнення на два роки іспитового терміну. Також суд конфіскував в дохід держави системний блок комп’ютера. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.