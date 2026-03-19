Самбірчанин отримав два роки іспитового терміну за публічну підтримку російської агресії
Чоловік поширював антиукраїнські дописи, які виправдовували збройну агресію Росії проти України
Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав винним уродженця Самбора, який поширював антиукраїнські дописи в соціальних мережах та публічно підтримував російську агресію. Суд призначив йому два роки іспитового терміну.
За матеріалами справи, Олег Єрошенко впродовж 2024-2025 років у соціальних мережах поширював антиукраїнські дописи, які виправдовували або заперечували збройну агресію Росії проти України. У дописах він заперечував окупацію частини України та возвеличував російських військових.
Зокрема, чоловік поширив у фейсбук карту України з написом «в центральній та західній частинах “Продано”, в південно-західній частині “Просрано, Скоро буде просрано”». Також Олег Єрошенко активно поширював відео на ютуб-каналі. У роликах возвеличувалася російська влада, заперечувалася окупація частини української території та розповідалося про життя в тимчасово окупованих Бердянську, Маріуполі та Мелітополі.
У суді обвинувачений визнав свою вину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглядала суддя Олена Бікезіна, яка визнала Олега Єрошенка винним у публічному виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України (ч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ) та засудила його до 5 років тюрми без конфіскації майна. Однак суд змінив ув’язнення на два роки іспитового терміну. Також суд конфіскував в дохід держави системний блок комп’ютера. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.