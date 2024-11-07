Обвинувачена виправдовувала війну Росії проти України

Сихівський районний суд Львова ухвалив вирок у справі про виправдовування збройної агресії Росії проти України. 61-річна жителька Львова Ірина Григор’єва отримала реальний термін у в’язниці за дописи в забороненій соцмережі «Однокласники».

Як розповіли у Сихівському суді, вирок ухвалила суддя Людмила Сабара 7 листопада.

61-річна жителька міста Львова обвинувачувалась, в тому, що в соціальній мережі «Однокласники» неодноразово поширювала публікації, у яких глорифікувала осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, представників збройних формувань Російської Федерації, чим вчинила кримінальні правопорушення, передбачені частинами 2 та 3 ст. 436-2 ККУ.

Вироком суду обвинуваченій призначили покарання у вигляді позбавлення волі на термін один рік та один місяць без конфіскації майна. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.

Раніше у цьому кримінальному провадженні суд відмовився затвердити угоду про визнання винуватості, яка була укладена між обвинуваченою та прокурором.