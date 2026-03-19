Сирський провів нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що у 2026 році Росія планує залучити до війська ще близько 409 тис. осіб. За його словами, це свідчить про те, що противник не відмовляється від своїх планів і продовжує підготовку до подальшої агресії проти України. Відповідну заяву він оприлюднив у своєму телеграм-каналі 19 березня.

За словами Сирського, з покращенням погодних умов інтенсивність дій російських військ на фронті зростає.

«Провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань – посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони», – розповів він.

За підсумками доповідей командирів, представників Держспецтрансслужби та керівників обласних військових адміністрацій було визначено конкретні кроки для розв’язання наявних проблем, а також встановлено строки їх виконання.

Зазначимо, заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів, що чисельність російських військових, які беруть участь у війні проти України, становить 620 тис. осіб, з них понад 200 тис. – це штурмові підрозділи. Окрім того, є тилові підрозділи.

До слова, за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби 18 березня на фронті зафіксовано 235 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими військовими. Найактивніші бої тривали на Покровському напрямку, де росіяни здійснили 54 атаки.

Раніше Олександр Сирський повідомляв, що Росія зосереджує значну кількість сил і засобів на Запорізькому напрямку, розглядаючи його основним.