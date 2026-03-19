Василь Петьовка тричі обирався депутатом Верховної Ради України

Народний депутат із Закарпаття, член парламентської групи «Довіра» Василь Петьовка опублікував декларацію про доходи у 2025 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 17 березня.

Василь Петьовка задекларував 622 тис. грн зарплати. Для порівняння – у 2024 році він заробив у Верховній Раді 671 тис. грн. На банківських рахунках народного депутата розміщено 1,4 млн грн, готівкою він тримає 100 тис. євро і 40 тис. доларів. У декларації Василь Петьовка вказав, що впродовж 2025 року надав благодійну допомогу на загальну суму 420 тис. грн.

У власності Василя Петьовки залишаються дві земельні ділянки, загальною площею 1,6 га. Він проживає у будинку дружини площею 2 тис. м2 і вартістю понад 7 млн грн. У декларації політика за 2024 рік ця інформація теж присутня.

Дружина нардепа Марина Петьовка задекларувала 249 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 186 тис. грн пенсії, 1,25 млн грн від відчуження цінних паперів та 2,6 млн грн доходу від відчуження рухомого майна. Також Марина Петьовка отримала 3,8 млн грн дивідендів з компаній «Мукачівський ЦУМ» (її частка у фірмі – 50%), «Барва» (30%), «Мікро» (30%) і «Партнер» (100%).

На банківських рахунках в дружини нардепа – понад 10 млн грн, ще 350 тис. доларів і 130 тис. євро вона тримає готівкою. У 2025 році Марина Петьовка позичила своїй фірмі «Партнер» 3 млн грн.

У листопаді 2025 року Василь Петьовка пересів на Lexus LX 600 вартістю понад 4 млн грн, який з’явився у власності ТОВ «Партнер». Окрім цієї автівки, у дружини нардепа та її фірми залишаються Škoda Kodiaq, Volkswagen Touareg та Porsche Cayenne загальною вартістю майже 7,3 млн грн, дві квартири в Києві та три земельні ділянки.

Син нардепа Василь Петьовка задекларував 287 тис. грн зарплати у компанії «Аква Алекс», що фігурує у справі про незаконний видобуток мінеральної води на Закарпатті, 106 тис. грн пенсії та 700 тис. грн готівкою.

Нагадаємо, Василь Петьовка у 2003-2007 роках був міським головою Мукачева, а далі тричі обирався депутатом Верховної Ради України. Він є двоюрідним братом народного депутата Віктора Балоги та одним із засновників регіональної партії «Рідне Закарпаття».