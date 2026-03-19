Виробничо-технічна база «Граніт» після дронового удару по Севастополю, 19 березня 2026 рік

Уночі 19 березня безпілотники атакували окупований Севастополь. Ймовірною ціллю стала виробничо-технічна база «Граніт», що належить російському оборонному концерну «Алмаз-Антей». Про це повідомили телеграм-канал «Кримський вітер» та осінтери спільноти Dnipro Osint.

«У районі Фіолентовського шосе через уламки збитого БпЛА сталося загоряння трави та однієї з промислових будівель. Спецслужби працюють на місці події», – повідомив підконтрольний РФ глава міста Михайло Развожаєв.

За словами очевидців, по базі, яке займається обслуговуванням та ремонтом комплексів ППО, прилетіло чотири-п’ять БпЛА. Унаслідок атаки зруйновано половину будівлі. Ще два дрони не здетонували, їх наразі намагаються знешкодити.

Поблизу – на вулиці Вакуленчука – у кількох житлових будинках вибило вікна, а уламки пошкодили вісім автомобілів.

У районі підприємства помітили багато поліції, також чергують медики. Наразі Фіолентовське шосе біля підприємства перекрито.

Виробничо-технічна база концерну «Алмаз-Антей» у Севастополі виконує функції сервісного центру з обслуговування та ремонту засобів протиповітряної оборони. Центр забезпечує підтримку боєготовності російської техніки ППО, зокрема для потреб Чорноморського флоту РФ, і працює з 2016 року.

У російському Міноборони заявили, що вночі 19 березня протиповітряна оборона нібито знищила 138 безпілотників у низці регіонів Росії. Зокрема, 35 БпЛА нібито перехопили над анексованим Кримом.

Доповнено о 14:06. Військово-морські сили ЗСУ підтвердили ураження військових об’єктів у Севастополі. Зокрема, удару зазнав Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства «Граніт», який входить до складу концерну «Алмаз-Антей», де ремонтують і обслуговують російські системи ППО.

«Концерн обслуговує техніку, що складає основу протиповітряного “щита” окупованого Криму. Найчастіше там ремонтують зенітно-ракетні системи С-400 “Тріумф”, С-300ПМ2 “Фаворит”, радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, комплекси середньої та малої дальності ЗРК “Бук-М2/М3” і ЗРК “Тор-М2», – ідеться в дописі.

Також в районі бухти Стрілецька було уражено місця перебування особового складу ворога. Втрати уточнюються.