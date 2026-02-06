Владімір Алєксєєв перебуває у тяжкому стані

У пʼятницю, 6 лютого, у Москві скоїли замах на першого заступника начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владіміра Алєксєєва. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на слідчий комітет Росії.

За даними російського слідчого комітету, на 64-річного Алєксєєва напали в житловому будинку на Волоколамському шосе на західних околицях Москви. У російського генерала кілька разів вистрілив чоловік, який втік з місця події.

Владіміра Алєксєєва госпіталізували у тяжкому стані, стверджує повʼязаний з російською розвідкою телеграм-канал Shot.

Слідчий комітет Росії повідомив, що за фактом замаху на військового відкрили кримінальну справу. Нападника розшукують.

Владімір Алєксєєв народився у 1961 році на Вінниччині. З 2011 року обійняв посаду заступника начальника головного розвідувального управління генерального штабу Росії. Брав участь у бойових діях в Сирії, які спричинили масову загибель цивільного населення.

Брав участь у створенні агентурної групи, яка мала допомогти Росії захопити Україну. До неї входив нардеп Андрій Деркач, якого, за словами його помічника, завербували у 2016 році Алєксєєв та його начальник Ігорь Костюков. До слова, зараз Костюков очолює російську делегацію на переговорах зі США та Україною в Абу-Дабі.

З 2016 року перебуває під санкціями США, а з 2019 – під європейськими санкціями як відповідальний за перевезення та зберігання «Новічок» для отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері.

У 2023 році під час заколоту Євгєнія Прігожина підтримав Кремль та брав участь у переговорах з «вагнерівцями».