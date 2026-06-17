Забудовник «Авалон Констракшн» викупив занедбані будівлі на згаданій ділянці

У середу, 17 червня, Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокуратури та скасував ухвалу Львівської міської ради від лютого 2024 року про затвердження детального плану території у районі вул. Тютюнників, вул. Генерала Тарнавського, вул. Кубійовича, пл. Василя Вишиваного. Про рішення суду повідомила обласна прокуратура.

Йшлося про ділянку площею понад 14 га неподалік Львівської національної академії мистецтв, в межах історичного ареалу та в буферній зоні пам’яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На вул. Тютюнників, 55 та 55а планувалося будівництво нового житлового комплексу. Також передбачалася зміна цільового призначення цієї землі.

«Прокурори довели в суді, що цей план забудови повністю суперечить Головному плану розвитку міста та законам про містобудування», – йдеться в повідомленні прокуратури.

«По-перше, цю ділянку, де мали б працювати промислові підприємства, міськрада незаконно віддала під будівництво житлових багатоповерхівок. По-друге, оскільки земля розташована в історичному центрі, будь-які будівництва тут мають узгоджуватися з Міністерства культури України. Проте таких дозволів не було», – зазначили у відомстві.

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Суд погодився з доводами прокурорів та скасував ухвалу ЛМР. Рішення суду ще може бути оскаржене.

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Нагадаємо, наприкінці 2024 року ТзОВ «Авалон Констракшн» отримало від департаменту архітектури містобудівні умови та обмеження на будівництво шестиповерхового житлового комплексу на 54 квартири із двома підземними паркінгами на 100 місць.

Проти цього будівництва виступили мешканці мікрорайону та співробітники Львівської національної академії мистецтв. Також мерія кілька разів проводила публічні обговорення з мешканцями прилеглих вулиць на місці майбутнього будівництва. Згодом заступник мера Любомир Зубач закликав зупинити будівельні роботи.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Авалон констракшн» входить до групи компаній львівського забудовника Avalon. Компанія зареєстрована у 2017 році на вул. Тютюнників, 55. Одноосібною власницею компанії є львів’янка Алла Шамова.