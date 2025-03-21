Мешканці мікрорайону виступили проти будівництва житла на вул. Тюнюнників, 55

Заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач відреагував на будівельний скандал, що виник довкола будівництва шестиповерхівки на вул. Тютюнників. Мешканці мікрорайону виступають проти нового будівництва, побоюючись, що воно вплине на їх будинки. Натомість забудовник розпочав підготовчі роботи, однак не встановив будівельний паркан. Кілька днів мешканці самостійно намагались блокувати будівельну техніку.

Конфліктна ситуація виникла довкола ділянки площею 0,4 га на вул. Тютюнників, 55 та 55а, поблизу Львівської національної академії мистецтв. Зараз на цій ділянці є руїни гаража та занедбані 4-поверхові будівлі. Однак це майно викупила будівельна компанія «Авалон Констракшн», а у липні 2024 року міська рада передала забудовнику цю ділянку в оренду під житлову і громадську забудову.

Наприкінці 2024 року ТзОВ «Авалон Констракшн» отримало від департаменту архітектури містобудівні умови та обмеження на будівництво шестиповерхового житлового комплексу на 54 квартири із двома підземними паркінгами на 100 місць.

Проти цього будівництва виступили мешканці мікрорайону та співробітники Львівської національної академії мистецтв. Також мерія кілька разів проводила публічні обговорення з мешканцями прилеглих вулиць на місці майбутнього будівництва.

Днями на ділянці розпочали активні підготовчі роботи – забудовник привіз важку техніку та зрізав частину дерев. На ці роботи відреагував заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

«Звертаюся до забудовника з вимогою негайно зупинити активні будівельні роботи. Нагадую, на розширеній містобудівній раді за участі мешканців було вирішено розробити моделювання руху транспорту в мікрорайоні, бо саме на це найбільше нарікань, а також напрацювати необхідні інфраструктурні покращання та провести додаткові громадські слухання», – повідомив він у пʼятницю, 21 березня.

Він додав, що матеріали забудовника щодо майбутнього ЖК мешканці гостро розкритикували.

«Якщо забудовник сприйняв наші вимоги як формальність – можу його запевнити, що це не так і таке ставлення є великою помилкою. Особливо в умовах збурення громади та судових процесів щодо скасування детального плану території, які зараз тривають. Коли громада і міська влада не одержали відповіді на озвучені питання, скеровувати на ділянку великогабаритну техніку і проводити активні роботи є певним викликом і демонстрацією небажання комунікувати та розв’язувати проблеми», – додав Любомир Зубач.

Зараз ця локація не огороджена, тому є ризик, що напівзруйнована будівля може становити небезпеку для мешканців.

«Але починати повноцінні будівельні роботи за таких обставин неправильно. Переконаний, що реалізувати цей проект всупереч волі більшості мешканців мікрорайону буде неможливо. Водночас закликаю також окремих активістів пригальмувати і не підкидати дров – громада і так збурена, негарно на цьому спекулювати», – зазначив Любомир Зубач.

Додамо, що поліція розслідує кримінальне провадження за фактом зловживання службовцями Львівської міської ради під час затвердження детального плану території в районі вул. Тютюнників, Тарнавського, Кубійовича та Вишиваного, що передбачає будівництво елітного житлового комплексу. Крім цього, за зверненням прокуратури Львівський окружний адміністративний суд розглядає справи про скасування детального плану та виданих містобудівних умови та обмежень.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Авалон констракшн» входить до групи компаній львівського забудовника Avalon. Компанія зареєстрована у 2017 році на вул. Тютюнників, 55. Одноосібною власницею компанії є львів’янка Алла Шамова.