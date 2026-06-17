Очікують, що новий тариф почне діяти з 1 липня

У вівторок, 16 червня, у Тернополі відбулися громадські слухання щодо підняття вартості тарифу на водопостачання та водовідведення. Прогнозують, що вже з 1 липня ця послуга для мешканців подорожчає щонайменше у 2,5 раза. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» провело розрахунки економічно обґрунтованого тарифу та повідомило, що наразі вартість послуг становить майже 100 грн за кубометр води.

Який тариф пропонують встановити та чому?

Раніше містяни за водопостачання та водовідведення платили 36,69 грн за 1 м3. Такий тариф зазначений на офіційному сайті комунального підприємства «Тернопільводоканалу». Водночас, за словами директора «Тернопільводоканалу» Володимира Кузьми, цей тариф був збитковим, тому його вирішили підвищити до 98,59 грн за 1 м3, повідомляє Тернопільська міськрада.

Під час громадських слухань жителі виступили проти підняття ціни. Про це повідомив канал «Тернопіль 1». Дехто з них зауважив, що й чинний тариф є занадто дорогим.

«Я вже настільки економлю воду, що перу одяг раз на тиждень. Миюся лише два рази на тиждень. А туалет змиваю лише раз на день, коли йду по-великому. То ви вважаєте це нормально? І це я використовую три куби води. І мені ще пів куба приписують із загальнобудинкового лічильника. Визараз просто маніпулюєте з цінами на воду», – обурювалася присутня на слуханнях тернополянка.

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Інші мешканці скаржилися на те, що фактично не зможуть платити високу ціну на послугу водоканалу, адже не всі вони отримують зарплату вище середнього.

«Це який рівень зарплати має бути, щоб платити майже 100 грн за 1 м3? От середня зарплата – 12 тис. грн, мінімальна – ще нижча. Але люди мають заплатити в лікарнях, у навчальних закладах. Всюди треба заплатити, то й грошей не залишається взагалі. І ви ще хочете підняти тариф?», – додала інша жителька міста.

Володимир Кузьма на це відповів, що міська рада планує продумати новий механізм пільг на водопостачання та водовідведення.

Заборгованість водоканалу Тернополя – 340 млн грн

За даними «Тернопільводоканалу», вартість послуги з водопостачання та водовідведення не переглядали від початку повномасштабного вторгнення. Водночас вартість електроенергії, середня зарплата теж збільшилася. У підприємстві додали, що станом на червень їхня заборгованість перед Міністерством фінансів України становить 340 млн грн.

Щоб врегулювати цю ситуацію і не залишати водоканали з мільйонними боргами, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) кілька разів під час дії воєнного стану намагалася централізовано підвищити ціни на тарифи у великих містах на 32%. Однак ці спроби блокувалися урядом та президентом. У лютому 2026 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким тимчасово передала повноваження щодо встановлення тарифів водоканалів місцевим радам. Про це повідомляло видання Liga.net. Згідно з законопроєктом, це право діятиме до кінця воєнного стану плюс один рік після його завершення.

Як розраховувався новий тариф

За даними «Тернопільводоканалу», у вартість тарифу входить не лише електроенергія та зарплата працівників, але й пальне та реагенти для очищення води. Населення міста споживає близько 70% об'єму послуг, решта – приватні, комунальні та державні підприємства. Для них встановлений окремий тариф. Приватні та комунальні фірми платять 80,36 грн за 1 м3. Підприємства, які задіяні у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – понад 19 грн 1 м3.

На сайті Тернопільської міської ради 8 червня вже опублікували проєкт рішення виконкому про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення для населення. Спершу вартість планували встановити на рівні 98,59 грн за 1 м3. Під час громадських слухань чиновники зазначили, що розмір тарифу коригуватимуть, а остаточна вартість може становити 87,34 грн за 1 м3. Окрім цього, найближчим часом буде готовий висновок аудиторів щодо правильності розрахунків тарифу.

Очікують, що новий тариф почне діяти з середи, 1 липня.