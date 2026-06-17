Україна відновила постачання карбаміду

Україна вперше за останні сім років відновила морський експорт карбаміду – мінерального добрива, яке необхідне для вирощування сільськогосподарських культур. Партію добрив українського виробництва групи Ostchem відвантажили через порт Чорноморськ, вантаж прямує до країн Середземноморського регіону. Про це повідомило 17 червня видання LIGA.net, посилаючись на пресслужбу Group DF.

Загальний обсяг поставки – близько 21 тис. тонн, основні напрямки експорту – Італія та Туреччина. Серед покупців українського карбаміду великі міжнародні трейдери та промислові гравці, зокрема американська Nitron Group та південнокорейська Samsung C&T Corporation.

Що цьому передувало?

У квітні 2026 року в ООН попередили про ризик продовольчої катастрофи через блокаду Ормузької протоки. За оцінкою Українського клубу аграрного бізнесу, через дефіцит добрив Україна може втратити до 20% урожаю.

«Відновлення морського експорту відбулося на тлі поступового налагодження логістичних ланцюгів та зростання інтересу міжнародних трейдерів до української продукції», – повідомили в Group DF.

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Частину добрив Ostchem і надалі реалізовує європейським промисловим споживачам через сухопутні логістичні маршрути. Компанія також веде перемовини з низкою міжнародних трейдерів та промислових споживачів щодо нових експортних постачань.

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«Для світового ринку це додатковий ресурс у період нестабільних поставок і змін у торговельних потоках. Для українських виробників – можливість розширити канали збуту та зміцнити позиції на зовнішніх ринках», – зазначив Кирило Демський, CEO компанії «Ніка-Агротрейд», що експортувала продукцію.

За його словами, це сигнал для ринку, що українські виробники здатні не лише забезпечувати потреби ринку, а й виконувати великі експортні контракти навіть в умовах складної логістики та воєнних ризиків.

Довідка. Group DF є міжнародною групою компаній Дмитра Фірташа, яка працює у хімічній, газорозподільній, титановій, портовій, аграрній та медійній сферах. До складу азотного холдингу Ostchem входять найбільші виробники мінеральних добрив в Україні – «Рівнеазот» і Черкаський «Азот». Також до холдингу належать Сєвєродонецький «Азот» і «Стирол», розташовані на окупованих Росією територіях, які наразі не працюють.

За даними Ostchem, хімічні підприємства азотного холдингу у 2025 році виробили 1,57 млн тонн мінеральних добрив, що на 12,7% менше, ніж роком раніше. У компанії пояснили скорочення виробництва низкою факторів, зокрема, високою вартістю енергоресурсів, перебоями з електропостачанням, воєнними ризиками, зниженням платоспроможності аграріїв, а також посиленням конкуренції з імпортною продукцією.

У 2025 році імпорт мінеральних добрив в Україну зріс до 2,94 млн тонн. Із цього обсягу 1,77 млн тонн припало на азотні добрива. Найбільше країна імпортувала карбаміду – 650,4 тис. тонн та аміачної селітри – 446,5 тис. тонн.