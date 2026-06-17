На судове засідання мама шестикласника не прийшла

Залізничний районний суд Львова покарав маму учня 6 класу львівської школи, чий малолітній син побив однокласників – одного з хлопців він вдарив руками та ногами в живіт, а іншого вдарив кулаком по голові. Мама шестикласника має сплатити штраф у розмірі 1700 грн.

За матеріалами адміністративної справи, учень 6 класу СЗШ №34 у Львові систематично порушував дисципліну в школі, агресивно поводився – махав руками, копав парти та побив своїх однокласників. Так, 12 лютого 2026 року близько 13:00 хлопець побив двох однокласників, одного він вдарив руками та ногами в живіт, а другого він вдарив кулаком по голові.

Оскільки хлопець не досяг віку, з якого настає відповідальність, суд покарав його маму Христину Чутко за повторне невиконання протягом року батьківських обов’язків щодо виховання дитини (ч. 2 ст. 184 КУпАП). Зазначається, що 10 листопада 2025 року її вже притягували до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. На судове засідання жінка не прийшла.

Справу розглянула суддя Наталія Галайко та визнала Христину Чутко винною у вчиненні адмінправопорушення, призначивши їй штраф 1700 грн. Також вона має сплатити 665 грн судового збору. На постанову ще можна подати апеляцію.

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