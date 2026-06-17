У Луцьку збережена середньовічна архітектура

Луцьк належить до тих давніх українських міст, які сягають ще княжих часів. Місто частково зберегло середньовічну забудову, ще більше скарбів, які розповідають історію древнього Лучеська, зараз знаходять археологи. Розповідаємо, що обов’язково варто оглянути у Луцьку туристам.

Карта історичної частини Луцька з памʼятками (зображення Visitlutsk)

1. Середньовічний замок. Не кожне місто може похвалитися такою збереженою фортецею у середмісті. Тим паче, що замків у Луцьку два – Великий і Окольний, від якого збереглася одна вежа, а зараз розкопали ще одну. У замку Любарта 1429 року відбувся відомий з’їзд європейських монархів.

Потрапивши за мури головного замку, ви зможете завітати у кожну з його веж, пройтися галереями оборонних мурів, оглянути з бійниць панораму міста, відвідати кілька музеїв та експозицій, спуститися у підземелля, де є фундаменти церкви XII століття. Якщо прийти до замку у відповідну годину, можна послухати і побачити, як з вежі сурмач виконує гімн України. Це дуже атмосферне місце, яке переносить сучасника на кілька століть назад.

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Опівдні сурмач наживо виконує гімн України з в’їзної вежі



Кому цікаво оглянути всю фортечну забудову Луцька, варто прийти у вежу Чорторийських окольного замку, де також відкрили підземну експозицію.

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2. Будинок скульптора Миколи Голованя часто порівнюють з київським Будинком з химерами Владислава Городецького. Цей, луцький, скромніший за розмірами, однак прикрашений такою кількістю скульптур довкола, що туристи там зупиняються надовго. Кого там тільки не зобразив митець!



Скульптури Голованя біля його будинку (фото ZAXID.NET)

3. Луцькі кликуни – бронзові скульптурки, розкидані по всьому місту. Знайти їх – справжній квест, проте для особливо затятих створили спеціальну карту. Вони відтворюють середньовічну історію Лучеська, коли всі новини і важливі сповіщення від влади у людних місцях оголошували спеціальні глашатаї. Також вони попереджали про напад ворога, пожежу та іншу небезпеку, яка в давні часи траплялася не так і рідко. Такі собі живі системи оповіщення та частково новинарі.





Луцький кликун Вогняр запалює ліхтар на вулиці Катедральній (фото ZAXID.NET)

4. Місця Лесі Українки. Родина Косачів деякий час мешкала у Луцьку, до того, як збудувала власний маєток у Колодяжному. Нині в луцькому будинку на вул. Драгоманова, 23 працює музей «Лесина вітальня», а поруч росте понад сторічний дуб. Неподалік є церква Святої Покрови, в яку ходила сім’я.



Садиба Косачів у Луцьку, за нею сторічний дуб (фото ZAXID.NET)

5. Давні храми різних конфесій розповідають про багату історію і чисельні нації, які населяли місто віддавна:

найдавніший княжий храм Івана Богослова XII ст. частково збережений на подвір’ї замку;

частково збережений на подвір’ї замку; лютеранська кірха у неоготичному стилі раніше була святинею волинських німців. Нині там моляться баптисти. Храм розташований на вулиці Караїмській, що свідчить про існування у Луцьку ще однієї громади, яка належить до корінних народів України. Караїмська кенаса не вціліла в Другу світову;

у неоготичному стилі раніше була святинею волинських німців. Нині там моляться баптисти. Храм розташований на вулиці Караїмській, що свідчить про існування у Луцьку ще однієї громади, яка належить до корінних народів України. Караїмська кенаса не вціліла в Другу світову; оборонна синагога нині скромно стоїть на околиці середмістя, а колись була не лише місцем молитви луцьких євреїв, але й входила до системи оборони міста. Її вежа має бійниці;

нині скромно стоїть на околиці середмістя, а колись була не лише місцем молитви луцьких євреїв, але й входила до системи оборони міста. Її вежа має бійниці; православний кафедральний собор Святої Трійці XVIII ст. є чудовою пам’яткою архітектури бароко. Первісно це був костел отців-бернардинів;

XVIII ст. є чудовою пам’яткою архітектури бароко. Первісно це був костел отців-бернардинів; кафедральний костел Петра і Павла звели ще у XVII ст. для ченців-єзуїтів, поруч був їхній колегіум, де навчали дітей шляхти. Нині там можна помандрувати лабіринтами підземелля.

Давні храми Луцька

Набережна річки Стир – це особливе місце для атмосферної прогулянки, пляжного відпочинку на природі. У парку 900-річчя Луцька є ще один пляж над річкою Сапалаївка.