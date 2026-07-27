Підлітки попросили дорослих вимкнути російську музику і наразились на скандал

В суботу, 25 липня, у Дрогобичі виник конфлікт через зауваження про неприпустимість прослуховування російської музики в громадських місцях. Компанія підлітків, яка святкувала день народження в одному з кафе міста, зробила зауваження компанії дорослих і отримала у відповідь образи і погрози. В понеділок, 27 липня, в поліції Львівської області повідомили, що проводять перевірку за фактом прослуховування російськомовних пісень.

Першою про конфлікт у ніч на понеділок повідомила користувачка соцмереж Марта Коца.

«Мої діти зробили зауваження (а точніше попросили вимкнути музику мовою нашого ворога, музику мовою, якою наказують вбивати людей). Найгіршим і найобурливішим є те, що прохання звучало від дітей 15–18 років, які прийшли відсвяткувати 15-ліття, до дорослих і, здавалось би, свідомих людей. Ці жінки обзивали, ображали і побили дітей!», – написала Марта Коца на своїй фейсбук-сторінці.

У коментарях до свого допису жінка додала, що їй повідомили, нібито компанія дорослих відзначала отримання звання Героя України близькою людиною, а самі жінки, які ображали підлітків, є дружинами військовослужбовців.

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На опублікованому користувачем Борисом Кравцем відео конфлікту нетверезі жінки нецензурно висловлюються, доводять своє право слухати музику російською мовою тим, що вони «з Донецька», а в Дрогобичі вони «купили квартири» і є такими ж повноправними мешканцями, як підлітки.

Також вони звинуватили мешканців заходу України та учасників Революції Гідності у розв’язанні війни з Росією.

Дрогобицький районний відділ поліції розпочав перевірку за фактом прослуховування російськомовних пісень, після чого подія отримає правову кваліфікацію. Учасники конфлікту, за інформацією поліції, встановлені.