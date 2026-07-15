Колишньому судді Шевченківського районного суду Києва повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї після конфлікту, який виник через гучне прослуховування російської музики. Про це у середу, 15 липня, повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, на початку травня 2026 року чоловік, який на той момент був чинним суддею, ввечері гучно слухав російську музику в автомобілі, припаркованому неподалік дитячого майданчика. Після зауваження він почав лаятися, вийшов із машини та спровокував конфлікт.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Під час сварки суддя дістав вогнепальну зброю, демонстративно привів її у бойову готовність і направив у бік опонентів. На прохання припинити агресивну поведінку він не реагував.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Один із чоловіків повалив його на землю, намагаючись відібрати пістолет, однак підозрюваний встиг здійснити три неприцільні постріли. За даними прокуратури, це створило реальну загрозу життю та здоров'ю людей, які перебували поруч і стали свідками інциденту.

Наразі колишньому судді повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї.

Нагадаємо, ввечері 30 червня у Миколаєві сталася стрілянина між іноземними військовослужбовцями Збройних силах України. Внаслідок інциденту загинули двоє громадян Колумбії.