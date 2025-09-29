Артцентр обладнали в захаращеній квартирі в центрі Луцька

Ініціатива «Спадщина.Ua» відновила у Луцьку занедбану давню будівлю, в якій відкрила культурний простір. Нова локація називається «Дім на Гальшки» і розташована у центрі історичного міста, в межах заповідника «Старе місто».

Цей будинок зведений в «цегляному стилі» в кінці ХІХ століття у вірменській дільниці старого Луцька. На початку XX століття належав місцевому підприємцю Ело Штейнделю, родина якого займалася торгівлею текстилем і шовком.

«У будівлі жили підприємливі люди. Перший власник Ело Штейндель здавав квартири Перелу Куссеру та Мойше Кілбурду. У міжвоєнний час тут жила співзасновниця бізнесу з продажу шовку, яка мала магазин у центрі Луцька Фейга Видра. Серед багатьох лучан будівля асоціюється з радянською підпільницею росіянкою Пашею Савельєвою, яка по сусідству короткий час винаймала тут помешкання із родиною. Проте сьогодні будь-які сліди радянської меморіалізації відсутні», – розповідають на сторінці «Дім на Гальшки».

Будинок існує з кінця XIX ст у вірменському кварталі, але належав представникам єврейської громади (фото зі сторінки ініціативи)

Влітку зруйновану частину будинку із занедбаним двориком придбала ініціатива «Спадщина.UA» для ревіталізації обʼєкту культурної спадщини і пристосування як культурно-мистецького простору.

«На перший погляд, абсолютно нецікава локація без жодного потенціалу: огидні кольори, радянські труби, натяжні стелі, зігнилі підлоги, захаращений двір, в якому десятиліттями накопичувався найрізноманітніший мотлох! Локація, в якій надскладно побачити потенційну красу і потенціал. Але ми його таки побачили та прийняли рішення ризикнути», – розповідають на сторінці «Спадщина.Ua».

Стан будинку у стадії "до" (фото Ганни Гаврилів)

Команда проєкту впорядкувала будівлю та внутрішній дворик, розчистила цеглу на фасаді, замінила електропроводку, ліквідувала всі радянські перегородки та натяжні стелі, встановила нову деревʼяну підлогу, розчистила стіни від набілів, а в дворі врятувала трояндовий кущ та посіяла газон. В інтер’єрі відкрили високі стелі та спробували створити атмосферу міжвоєнного Луцька, підкреслену ретросвітлинами, меблевими акцентами, експозиціями свічок та мистецькими інсталяціями. У новому просторі облаштували рідкісні історичні панорами Луцька, фотозону, кавовий та сувенірний куточки, а також місце для проведення культурних подій.

Як наголосила засновниця «Спадщина.Ua» Ганна Гаврилів, «Дім на Гальшки» – це експериментальний «волинський» культурно-мистецький їхньої ініціативи, що має на меті продемонструвати, як можна ревіталізовувати занедбані історичні приміщення, споруди через синергію культурної спадщини та сучасних подієвих практик.

Відновлений простір на вул. Галшки Гулевичівни, 8 у Луцьку (фото зі сторінки Ганни Гаврилів у фейсбуці)

«Наше завдання – показати глибшу і питомішу ідентичність цього місця та нашої оселі, надзвичайно вдале поєднання локації площею 53 м2, внутрішнього двору площею близько 120 м2 та перспективності такої нерухомості для житла чи бізнесу. Ми прибрали наслідки радянських капремонтів, які вихолостили інтер’єри від всього історичного, повернули сюди приємні історичні акценти, впорядкували дворик. Ми покажемо, як трансформували занедбаний простір та оживили забуту історію завдяки піклуванню про цю оселю», – наголошують активісти.

«Дім на Гальшки» розташований у Луцьку на вул. Галшки Гулевичівни, 8. До 17 жовтня він працюватиме як тимчасовий культурно-мистецький центр для виставок, читань, лекцій, презентацій і громадських заходів, закритих та публічних подій. Організації та ініціативи зможуть безкоштовно проводити тут свої події. Згодом для нього планують знайти нового господаря.