Турківський районний суд Львівської області виніс вирок військовослужбовцю з Львівщини, який тричі вчиняв СЗЧ. Суддя призначив покарання – 5 років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2026 року, уродженець колишнього Турківського району Юрій Д. призваний на військову службу на початку повномасштабної війни. Після першого СЗЧ солдат сам звернувся у частину та виявив бажання й надалі проходити службу, але через кілька місяців він вчасно не повернувся із відпустки. У СЗЧ він був пів року. Після цього він також сам звернувся до військової частини, щоб і надалі продовжувати службу.

Третє СЗЧ сталося у тому ж місяці, що й повернення на службу, і тривало понад 3 місяці – до моменту затримання Юрія Д. у приміщенні відділку поліції. Щодо нього порушили кримінальну справу.

У суді солдат визнав свою провину, заявив, що шкодує про вчинене і обіцяє надалі не вчиняти кримінальних правопорушень. За словами Юрія Д., після першого СЗЧ він проходив службу в частині, де були створені «неналежні умови служби». У суді він заявив, що має бажання й надалі проходити військову службу.

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Цю справу розглянув суддя Ростислав Ференц, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя призначив покарання – 5 років тюрми. Строк відбування покарання рахуватимуть із моменту затримання солдата у квітні 2026 року. Вирок ще можна оскаржити.