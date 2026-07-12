Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок солдату, який через місяць після мобілізації пішов у СЗЧ та три роки ухилявся від проходження військової служби. У суді житель Львівщини заявив, що не хотів бути штурмовиком, але шкодує про свій вчинок. Йому призначили покарання – п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2026 року, мешканця Львівщини Олега Г. у листопаді 2022 року призвали на військову службу під час мобілізації, але уже за місяць він пішов у СЗЧ. Солдат три роки ухилявся від проходження військової служби – до моменту поки сам прийшов у відділ поліції.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Щодо Олега Г. порушили кримінальну справу за фактом СЗЧ. У суді солдат повністю визнав свою провину та заявив, що шкодує про вчинене. Він розповів, що втік зі служби, бо не хотів бути штурмовиком, хотів перевестися у іншу частину, але ні до кого щодо переведення не звертався. У суді обвинувачений повідомив, що хоче пройти ВЛК та повернутися на службу.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Цю справу розглянув суддя Олександр Писарев, який дослідив усі матеріали, аргументи, а також дані про обвинуваченого, який є раніше не судимим, за місцем проживання характеризується позитивно, а за місцем служби – посередньо.

Суддя визнав Олега Г. винним у самовільному залишенні місця служби та призначив покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.