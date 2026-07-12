Військова частина відмовилась звільнити зі служби військового, матір якою має другу групу інвалідності та потребує стороннього догляду. Цю справу розглянув Львівський окружний адміністративний суд, який став на бік позивача. Суд визнав відмову в задоволенні рапорту протиправною та зобов’язав частину звільнити позивача зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2026 року, до суду звернувся військовослужбовець, матір якого має другу групу інвалідності та потребує стороннього догляду. Через сімейні обставини він подавав рапорт на звільнення зі служби, але отримав відмову. Вважаючи рішення військової частини незаконним, він звернувся до суду.

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З матеріалів справи відомо, що матір позивача має другу групу інвалідності, батько помер, а сестра також має інвалідність – третю групу. Нотаріально сестра підтвердила, що 15 років проживає окремо від матері, а через свій стан здоров’я не може за нею доглядати чи матеріально утримувати.

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Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, у якому виступив проти її задоволення. Причиною відмови у задоволенні рапорту на звільнення зі служби є те, що подані документи нібито не підтверджують відсутність інших членів родини першого чи другого ступеня спорідненості, які могли б доглядати матір позивача.

Цю справу розглянув суддя Роман Брильовський, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. У рішенні суду зазначено, що позивач до рапорту також долучив акт обстеження сімейного стану військовослужбовця, де вказано, що він є єдиною людиною, яка може доглядати свою матір.

«Суд дійшов висновку, що позивач надав належні та допустимі докази які підтверджують відсутність інших членів сім’ї, які фактично можуть здійснювати постійний догляд за його матір’ю. За таких обставин висновок відповідача про ненадання позивачем документів, які підтверджують відсутність інших членів сім’ї, здатних здійснювати догляд, є необґрунтованим та не відповідає фактичним обставинам справи і правовій позиції Верховного Суду», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнив позов військового, визнав відмову в задоволенні рапорту протиправною та зобов’язав частину звільнити позивача зі служби. Рішення ще можна оскаржити.