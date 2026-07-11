Сокирянський районний суд Чернівецької області покарав військового ТЦК через недбале ставлення до служби через повторну мобілізацію військового у СЗЧ, а також через призов чоловіка, який подав заяву про надання відстрочки. Суд призначив 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2026 року, начальник групи розгляду та супроводження адміністративних правопорушень одного із ТЦК під час мобілізаційних заходів недбало ставився до військової служби.

Він отримав від чоловіка інформацію, що той є військовим, але не перевірив її у реєстрі «Оберіг». Унаслідок цього чоловіка, який був мобілізований ще у липні 2024 року, було повторно призвано на службу. У постанові суду вказано, що на момент повторного призову вказаний солдат перебував у СЗЧ.

У травні 2026 року начальник групи розгляду та супроводження адміністративних правопорушень ТЦК не перевірив наявність підстав для відстрочки у іншого чоловіка. Його було мобілізовано, хоч він мав підстави для відстрочки та подав відповідну заяву.

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Ці справи розглянув суддя Олег Суський, який дослідив усі матеріали та аргументи. Обвинувачений на засідання суду не прийшов, але подав заяву про визнання провини.

Суддя призначив військовому ТЦК покарання – 17 тис. грн штрафу за адмінправопорушення (недбале ставлення до військової служби). Постанову суду ще можна оскаржити.