Натовп із близько 200 цивільних вимагав відпустити 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації

У суботу, 11 липня, суд обрав запобіжні заходи ще трьом учасникам сутички з військовими ТЦК та поліцією. Їх відправили у СІЗО без права внесення застави.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, 11 липня запобіжні заходи обирали чоловікам, віком 21 та 28 років, які організовували та підбурювали присутніх до сутички на Сихові. Вони особисто брали активну участь в пошкодженні службового позашляховика військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП – блокували його рух, стрибали по авто, а пізніше перекинули його.

Запобіжний захід також обрали 45-річному львів’янину, який провокував конфлікт з військовослужбовцем ТЦК, а також шарпав його та намагався зірвати військову форму.

Їм усім повідомлено про підозри у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Слідчі дії тривають.

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Раніше ZAXID.NET повідомляв, що СБУ та поліція затримала п’ятьох учасників сутички з ТЦК на Сихові.

Нагадаємо, увечері 8 липня на просп. Червоної Калини у Львові стався конфлікт між перехожими та військовослужбовцями ТЦК. Натовп із близько 200 цивільних вимагав відпустити 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Конфлікт переріс у шарпанину, перекидання та знищення службового авто ТЦК. Події тривали до 2:30 ночі.

Правоохоронці не розголошують прізвищ. За даними ZAXID.NET з власних джерел, затримані мешканці Львова: