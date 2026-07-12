Тернопільський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував наказ про призов на військову службу чоловіка, який мав підстави для оформлення відстрочки. Військову частину зобов’язали виключити його зі списків особового складу.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2026 року, до суду звернувся чоловік, який постійно доглядає свою матір через стан її здоров’я. Він перебував на військовому обліку спершу в одному ТЦК, а потім із грудня 2024 року – у іншому. У серпні 2024 року йому вперше надали відстрочку від призову під час мобілізації, а після зміни місця військового обліку він повторно подав документи і отримав відстрочку до лютого 2025 року.

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Перед закінченням терміну відстрочки чоловік звернувся до ТЦК із заявою про її продовження, але його документи відмовилися прийняти через відсутність одного документу. Військовозобов’язаний звернувся до голови комісії та поштою направив заяву про продовження відстрочки. Через кілька днів йому надійшла повістка для уточнення військово-облікових даних. Він прийшов за викликом, йому повідомили про відмову у наданні відстрочки та призвали на військову службу.

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З матеріалів справи відомо, що причиною відмови у продовженні відстрочки є відсутність акту про факт здійснення постійного догляду, де було б вказано відсутність інших родичів, які можуть це робити. Зокрема, у матері позивача є донька.

Цю справу розглянув суддя Петро Баб’юк, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя зазначив, що наявність у матері позивача доньки не є достатньою підставою для відмови у наданні відстрочки, якщо відповідач не довів, що саме ця людина фактично здійснює або має реальну можливість здійснювати постійний догляд.

«Вимога про відсутність інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати догляд стосується догляду за батьками дружини. В цьому ж випадку позивач здійснює догляд за своєю матір’ю, що підтверджується документами передбаченими п.9 ч.1 ст. 23 Закону №3543 та Порядком №560, а тому, означена умова (про відсутність інших працездатних членів сім’ї) застосуванню не підлягає», – вказано у рішенні суду.

Суддя визнав протиправним та скасував рішення комісії про відмову в наданні (продовженні) відстрочки позивачу, а також наказ про його призов на військову службу. Суддя також зобов’язав військову частину звільнити позивача з військової служби та виключити зі списків особового складу. Рішення ще можна оскаржити.