Нападник не встиг нікого поранити

У понеділок, 27 липня, під час 12-го мітингу на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова у Львові затримали чоловіка з ножем. Про це з місця події повідомив журналіст видання NV.

Чоловік намагався вчинити напад. Його затримали самі мітингувальники, а потім передали його поліції. На місці працює слідчо-оперативна група.

У поліції Львівської області повідомили, що встановили особу чоловіка, затриманого з ножем під час акції у Львові. Це 32-річний мешканець Новояворівська, що має розлади психічного здоров’я.

Відео threads/maryana_levytska

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У поліції також розповіли деталі інциденту. Так, близько 21:00 години чоловік із закритим балаклавою обличчям дістав ніж і почав рухатися у бік спікерів. Учасники акції затримали його, після чого передали поліцейським, які перебували неподалік.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1. Вирішується питання щодо поміщення його до спеціального закладу.

Додамо, що мітингувальники збираються в центрі Львова з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони вже 12-й день поспіль. Такі ж мітинги відбуваються у Києві, Рівному, Дніпрі, Миколаєві, Харкові, Одесі, Черкасах та інших містах.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлії Свириденко та разом з нею весь уряд. З 16 липня у центрі Львова відбуваються акції з вимогою повернути Михайлу Федорову посаду міністра оборони. Президент повідомив, що запропонував Михайлу Федорову нову посаду, однак той публічно заявив, що готовий повернутися лише міністром оборони.