На охорону здоров'я місцеві бюджети торік витратили 5,5% від усіх видатків

У 2025 році на Львівщині було 12,4 тис. лікарів та 17 тис. середнього медичного персоналу, що значно менше, ніж в 2015 році. Про це йдеться в спецвипуску головного управління статистики у Львівській області до Дня медичного працівника.

У порівнянні з 2015 роком, у 2025 році на Львівщині кількість лікарів зменшилась на 11,1%, середнього медичного персоналу (медсестер, фельдшерів, лаборантів тощо) – на 35,5%.

Відносно 2024 року кількість лікарів збільшилась на лише на шестеро, а середнього медичного персоналу – зменшилась на 3,5%.

Майже дві третини лікарів на Львівщині – жінки, 95,8% лікарів в 2025 році працювали в міській місцевості.

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За спеціальністю 16,5% усіх лікарів – терапевти та сімейні лікарі, 9,2% – стоматологи, 6,9% – хірурги, 6,2% – акушери-гінекологи, 5,6% – анестезіологи.

77% середнього медичного персоналу за спеціальністю – медичні сестри, 6,4% – лаборанти, 3,5% – акушерки, 1,8% – фельдшери.

У 2025 році на Львівщині було 77 лікарняних закладів на 16,4 тис. ліжок та 515 амбулаторно-поліклінічних закладів з плановою ємністю 46,6 тис. відвідувань за зміну. Обсяг видатків з місцевих бюджетів області на галузь охорони здоров’я становив 3,2 млрд грн або лише 5,5% від загального обсягу видатків.