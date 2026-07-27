Вулиця Гетьмана Івана Мазепи – магістраль Шевченківського району, яку капітально не оновлювали понад 50 років. Роботи наразі тривають на ділянці довжиною близько 700 метрів – від вулиці Миколайчука до вулиці Орлика. Тут повністю замінюють водопровід, тепломережі, каналізаційні колектори та газові приєднання. За інформацією ЛКП «Львівавтодор», прокладено 405 метрів нового водопроводу, 414 метрів побутової каналізації та 196 метрів дощової каналізації, а роботи із заміни теплових мереж виконано на 25%.

Під час робіт будівельники виявили, що дощовий колектор перебуває в незадовільному технічному стані, і цього не було передбачено в первинній проєктній документації. Це змусило підрядника розширити обсяг робіт, однак, за словами директора ЛКП «Львівавтодор» Миколи Власюка, графік завершення першої ділянки – наприкінці осені, на початку грудня – залишається без змін.

Загальна протяжність реконструкції становить понад 2,7 кілометра. Роботи фінансуються за кошти Європейського інвестиційного банку. Після завершення проєкту вулиця Мазепи матиме чотири смуги руху, виділені смуги для громадського транспорту та острівні зупинки. Наступний етап – ділянка від вулиці Орлика до вулиці Замарстинівської – має розпочатися орієнтовно за тиждень; рух транспорту там поки перекривати не планують.

Окремо місто веде консультації з підприємцями щодо перенесення тимчасових споруд і ринку, які потрапляють у межі реконструкції.

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