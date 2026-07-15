Ремонт вул. Героїв УПА розділили на три етапи

Із п’ятниці, 17 липня, у Львові стартує другий етап ремонту вулиці Героїв УПА. Мова про ділянку від вул. Васильківського до вул. Смаль-Стоцького. На час робіт, які триватимуть близько місяця, цю частину дороги повністю перекриють для руху транспорту.

Як повідомила Львівська міськрада, на цій ділянці проведуть фрезерування старого покриття, постелять якісний нижній і верхній шари асфальтного покриття, замінять бордюри, відремонтують і піднімуть люки, а також дощоприймальні решітки. Загальна площа ремонту становить 2500 м².

На час робіт ця ділянка вул. Героїв УПА буде повністю перекрита для руху. Приватні авто зможуть оминати закриту ділянку вулицями Городоцькою, Коновальця та Антоновича. Також відкритими для проїзду будуть вулиці Васильківського і Смаль-Стоцького.

Громадський транспорт оминає вул. Героїв УПА ще з 19 травня — відколи розпочався ремонт на першій ділянці.

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Нагадаємо, щоб мінімізувати незручності для проїзду транспорту та приватних підприємців, які мають свої заклади на вул. Героїв УПА, ремонтні роботи розділили на три етапи:

І етап — від вул. С. Бандери до вул. Васильківського;

ІІ етап — від вул. Васильківського до вул. Смаль-Стоцького;

ІІІ етап — від вул. Смаль-Стоцького і до вул. Кульпарківської.

На час ремонту частина громадського транспорту курсує за зміненими маршрутами:

тролейбуси № 22 курсують так: Університет — пл. святого Юра — вул. Шептицьких — пл. Кропивницького — вул. Городоцька — вул. Кульпарківська (далі за маршрутом);

курсують так: Університет — пл. святого Юра — вул. Шептицьких — пл. Кропивницького — вул. Городоцька — вул. Кульпарківська (далі за маршрутом); тролейбус № 30 курсують так: Університет — пл. святого Юра — вул. Шептицьких — пл. Кропивницького — вул. Городоцька — вул. Кульпарківська (далі за маршрутом);

курсують так: Університет — пл. святого Юра — вул. Шептицьких — пл. Кропивницького — вул. Городоцька — вул. Кульпарківська (далі за маршрутом); автобуси № 7 курсують так: вул. Городоцька (Приміський вокзал) — вул. Кульпарківська (далі за маршрутом);

курсують так: вул. Городоцька (Приміський вокзал) — вул. Кульпарківська (далі за маршрутом); автобуси № 33 курсують так: вул. Січових Стрільців — пл. святого Юра — вул. Митрополита Андрея — вул. Бандери — пл. Кропивницького — вул. Городоцька — вул. Кульпарківська (далі за маршрутом).

Така схема об’їзду громадського транспорту залишатиметься на весь час ремонту вул. Героїв УПА.

Схема об’їзду (клікніть для збільшення)