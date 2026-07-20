На вул. Конюшинній постелили нове асфальтобетонне покриття замість щебню

У суботу, 18 липня, у Львові завершили ремонт вул. Конюшинної, на відрізку від будинку №19 до межі міста. Там постелили нове асфальтобетонне покриття замість щебеню, яким була підсипана дорога, встановили бордюри та дощоприймачі. Про це у понеділок, 20 липня, повідомили у Львівській міській раді.

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«Ділянка, довжиною 450 м, вже заасфальтована і відкрита для проїзду транспорту. Тепер ця вулиця стане резервним виїздом з міста, що допоможе розвантажити частину вул. Городоцької – в напрямку с. Рясне-Руське», – повідомили у Залізничній районній адміністрації.

Роботи виконувала підрядна організація ТзОВ «Шляховик-Т» з відтермінуванням оплати. Також до співфінансування ремонту долучився місцевий бізнес.

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Нагадаємо, вул. Конюшинна – це вулиця на окраїні міста, де розташовані різні промислові об’єкти. Громадський транспорт там не курсує, проте вона є важливою для виїзду приватного транспорту на кільцеву дорогу та розвантаження вул. Городоцької.

Ремонтні роботи на відрізку від будинку №19 до межі м. Львова розпочали 18 червня і тривали вони, які й було анонсовано, 4 тижні – до 18 липня включно. Минулого року місто відремонтувало іншу частину вул. Конюшинної – від вул. Збиральної до будинку №19.