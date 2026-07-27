Одна з постійних передач допомоги захисникам від Львівської громади

Громади Львівщині за перше півріччя 2026 року спрямували на підтримку Сил оборони та пов’язані потреби понад 2,3 млрд грн. Про це в понеділок, 27 липня, на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Це 10,8% усіх видатків місцевих бюджетів. Найбільше з цієї суми, 1,6 млрд грн, громади скерували на підтримку Сил безпеки й оборони України. Ще 120,7 млн грн виділили на медичну допомогу та реабілітацію військовослужбовців і людей, які постраждали внаслідок війни», – написав Максим Козицький.

Найбільшу частку своїх видатків на оборонні потреби перерахували такі громади:

Сокільницька – 39,3% (78 млн грн); Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Моршинська – 26,6% (29,9 млн грн);

Підберізцівська – 25,4% (21,9 млн грн);

Заболотцівська – 20,8% (9 млн грн);

Славська – 20,4% (36,5 млн грн);

Розвадівська – 19,4% (12,2 млн грн).

Проте 15 громад області виділяють на потреби, пов’язані зі збройною агресією Росії проти України, менше 5% видатків.

Найменшу частку видатків за перше півріччя зробили:

Самбірська громада – 1,8%;

Стрілківська – 2,7%;

Рудківська – 2,8%.

З обласного бюджету Львівщини на потреби, пов'язані зі збройною агресією Росії, за пів року спрямували майже 552 млн грн, що становить 17% від усіх видатків.

Львівська міська громада, за даними Максима Козицького, виділила на підтримку Сил оборони 9,5% бюджету за перше півріччя 2026 року або понад 773 млн грн із запланованих більше 1,4 млрд грн.