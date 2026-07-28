Один з безпілотників влучив у трубу на території Чехівського регенератного заводу

У ніч на вівторок, 28 липня, Московська область та низка інших регіонів Росії опинилися під атакою безпілотників. За попередньою інформацією, під ударом опинилися промислові та логістичні об'єкти, зокрема Чехівський регенератний завод і кілька складських комплексів. Про це повідомляють телеграм-канали.

Мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що загалом у напрямку Московського регіону зафіксували понад 390 безпілотників, з яких, за його словами, 81 було знищено безпосередньо на підльоті до міста.

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У місті Чехов місцеві жителі повідомляли про серію вибухів. За попередніми даними, один з безпілотників влучив у трубу на території Чехівського регенератного заводу, після чого там виникла пожежа. Підприємство спеціалізується на переробці автомобільних шин, виробництві гумової крихти, порошку та іншої гумотехнічної продукції.

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За даними телеграм-каналу ASTRA, неподалік від заводу також розташоване підприємство «Гідростальконструкція», яке виготовляє металоконструкції та гідромеханічне обладнання для енергетичної й водогосподарської галузей.

Голова муніципального округу Чехов Міхаїл Собакін підтвердив атаку, повідомивши, що на території заводу загорілася гума. За його словами, пожежу ліквідовують, а внаслідок атаки також пошкоджено кілька житлових будинків.

Крім того, вибухи лунали в Подольську та Климовську. Місцеві жителі повідомляли про ймовірні удари по складських приміщеннях. Мер Подольська Грігорій Артамонов підтвердив пошкодження на території міського округу та повідомив, що на місцях працюють екстрені служби.

Також, за повідомленнями моніторингових каналів, у районі Коледіно внаслідок атаки була уражена будівля логістичного комплексу 3PL, розташованого поруч зі складськими потужностями Wildberries. Після влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня українські безпілотники атакували низку об'єктів на території Росії. Під ударами опинилися Ростов-на-Дону, Бєлгород та Удмуртська Республіка. За даними моніторингових каналів, ціллю стали об'єкти транспортної, портової та військової інфраструктури. Зокрема, у Ростові повідомляли про ураження залізничної інфраструктури, морського порту та Азовського оптико-механічного заводу, який виробляє продукцію для російського оборонно-промислового комплексу.