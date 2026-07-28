Вибух стався в Пересипському районі міста

Вранці у вівторок, 28 липня, в Одесі вибухнув автомобіль у дворі житлового будинку. Внаслідок інциденту травми отримав 49-річний водій кросовера. Про це повідомила поліція Одеської області.

За попередньою інформацією, вибух стався в Пересипському районі міста на вул. Семена Палія близько 08:00.

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«Про подію, що сталася сьогодні, 28 липня, близько 8-ї години ранку в одному з дворів багатоповерхівки на вулиці Семена Палія, повідомила дружина потерпілого», – йдеться у повідомленні.

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Медики оглянули постраждалого на місці події та надали йому необхідну допомогу. Попередньо встановлено, що автомобіль вибухнув одразу після того, як водій завів двигун і почав рух.

На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, після чого визначать її правову кваліфікацію.

Нагадаємо, правоохоронці 21 липня повідомили, що запобігли теракту в Івано-Франківську, який готував агент російських спецслужб. За даними прокуратури, мешканця міста завербували для виготовлення двох дистанційних саморобних вибухових пристроїв, начинених 12 кілограмами вибухових речовин і понад 500 болтами. Згодом українські спецслужби перевербували агента та зірвали запланований підрив.