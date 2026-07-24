Дівчина під приводом подяки передала військовим кілька пакетів із їжею з McDonald's, де була вибухівка

У Чернігівській області правоохоронці затримали дівчину, яка передала українським військовим на одному з блокпостів саморобний вибуховий пристрій, замаскований у бургері з McDonald's. Про це у п'ятницю, 24 липня, повідомили у поліції Чернігівської області.

За інформацією правоохоронців, спецоперацію провели співробітники Національної поліції спільно зі Службою безпеки України. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру.

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Раніше місцеві ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомляли, що інцидент стався на блокпості на виїзді з Чернігова у напрямку Києва. За словами співрозмовників журналістів, дівчина під'їхала до військових та під приводом подяки передала їм кілька пакетів із їжею з McDonald's.

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Військовослужбовці діяли відповідно до інструкцій та перенесли пакети на безпечну відстань від особового складу й блокпоста. Під час огляду вони виявили, що в одному з бургерів був захований саморобний вибуховий пристрій.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та походження вибухівки.

Як повідомляв ZAXID.NET, у липні в Івано-Франківську правоохоронці запобігли теракту, який за завданням російських спецслужб мав здійснити місцевий житель. За даними слідства, він виготовив саморобні вибухові пристрої та планував закласти їх у дворі житлового комплексу. Втім, українські правоохоронці перевербували агента й зірвали реалізацію плану РФ.