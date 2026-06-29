Агенткам РФ загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України затримала двох російських агенток, які готували теракт проти військовослужбовця Збройних сил України у Києві. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора в понеділок, 29 червня.

За даними слідства, одна з підозрюваних у квітні приїхала до Києва із Сумської області. Вона поселилась в готелі, підготувала вибуховий пристрій і сховала його на одному з місцевих кладовищ.

Інша жінка прибула з окупованого Севастополя. Саме вона, за даними правоохоронців, мала забрати вибухівку зі схрону та підірвати військового в його автомобілі, який був припаркований біля пішохідної зони Майдану Незалежності, зазначають в Службі безпеки України.

У такий спосіб ворог планував не лише ліквідувати військовослужбовця, але й спричинити максимальну кількість жертв серед цивільних.

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За виконання завдання російські куратори обіцяли близько 5 млн рублів (приблизно 54 тис. доларів).

Ще до спроби закласти вибухівку співробітники СБУ виявили встановлений на автомобілі військового GPS-трекер. Це дозволило завчасно викрити задум росіян та затримати обох агенток 18 червня.

За даними правоохоронців, ворог завербував обох жінок через їхніх знайомих з РФ, що співпрацюють з російськими спецслужбістами.

Під час обшуків у них вилучили вибухівку, компоненти вибухового пристрою та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 258 (пособництво у вчиненні терористичного акту);

ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання вибухового пристрою);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою).

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі.