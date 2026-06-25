Полковника СБУ Дмитра Козюру засудили до довічного увʼязнення

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок колишньому керівнику Антитерористичного центру СБУ, полковнику Дмитру Козюрі. За роботу на російську спецслужбу його засудили до довічного увʼязнення. Про це у четвер, 25 червня, повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та СБУ.

Дмитро Козюра відповідав в українській спецслужбі за напрям антитерористичної боротьби. Російська ФСБ завербувала полковника у березні 2018 року, але поновила з ним звʼязок лише у грудні 2024 року. За завданням росіян він мав передавати інформацію про обізнаність України щодо їхньої дислокації та переміщення.

«Також рашистів цікавила секретна інформація про озброєння Сил безпеки та оборони, стан об’єктів критичної інфраструктури, наслідки обстрілів українських міст, персональні відомості щодо вищого військово-політичного керівництва України та інші розвіддані», – йдеться у повідомленні СБУ.

Суд визнав Дмитра Козюру винним у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану, та незаконному поводженні зі зброєю. Полковнику СБУ оголосили вирок – довічне позбавлення волі.

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Нагадаємо, про викриття свого топпосадовця – полковника Дмитра Козюри – СБУ повідомила 12 лютого 2025 року. Встановлено, що він спілкувався з російською спецслужбою через спеціальний прихований канал зв'язку, організований через експомічника колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів, який раніше втік до Росії.

Тодішній керівник СБУ Василь Малюк повідомляв, що після викриття зрадника росіянам тривалий час контрольовано передавали дезінформацію. Також було задокументовано 14 випадків передачі інформації з боку Козюри.

13 лютого полковнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави. За даними «Суспільного», він визнав співпрацю з ФСБ.