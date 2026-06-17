Міноборони впроваджує нову систему оцінювання бойової ефективності підрозділів

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про впровадження в українській армії нової системи оцінки бойової ефективності підрозділів. Рейтинг формуватимуть з урахуванням втрат, завданих росіянам, та збереження особового складу українських підрозділів. Про це Михайло Федоров розповів в інтервʼю, яке опублікували у середу, 17 червня, на ютуб-каналі PRESSING.

За словами Михайла Федорова, останніми місяцями фіксуються позитивні зміни на фронті. Зокрема, зменшилася кількість загиблих, поранених і зниклих безвісти українських військовослужбовців. Водночас втрати російської армії продовжують зростати. Як зазначив міністр, якщо в жовтні 2025 року окупанти в середньому втрачали 67 військових на один квадратний кілометр, то у травні 2026 року цей показник зріс до 252 російських військових.

Для закріплення таких результатів Міноборони запроваджує новий механізм оцінювання бойової ефективності підрозділів. У рейтингу враховуватимуть просування українських військ, втрату та утримання територій, втрати, завдані противнику, а також власні втрати підрозділу. Очікується, що така система стимулюватиме командирів не лише досягати бойових результатів, а й приділяти більше уваги збереженню життя військових. За словами Михайла Федорова, цей показник планують додати до системи «єБали».

«Наша мета – заохочувати підрозділи зменшувати свої втрати, щоб вони підіймалися в рейтингу і отримували додаткове фінансування. Умовно кажучи, базово ми рахуємо 10 втрат ворога на одну нашу. Ідеально – щоб було 20 до одного», – зазначив Михайло Федоров.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 12 червня 2026 року Міністерство оборони розповіло основні зміни в українській армії, що передбачені у межах трансформації. Йдеться про підвищення грошового забезпечення та інших виплат. Зокрема, передбачено, що середня місячна виплата становитиме 300 тис. грн, а максимальна – 460 тис. грн. Також Міноборони анонсувало появу трьох нових видів контрактів, які передбачатимуть чіткі терміни служби. Детальніше про анонсовані реформи ZAXID.NET розповідав тут і тут.