Наслідки удару «Орєшніка» по гаражах у Білій Церкві 24 травня

З листопада 2024 року Росія випустила по території України три балістичні ракети середньої дальності «Орєшнік». Попри заяви російського диктатора Владіміра Путіна про «найновішу систему озброєння», ці ракети хаотично вражають цивільні об’єкти замість військових цілей. З якими труднощами зіштовхуються виробники «Орєшніка» та чому ця ракета може становити серйозну глобальну загрозу, з'ясував аналітичний проєкт Dallas Analytics у своєму новому матеріалі.

Після першого удару «Орєшніка» по Дніпру в листопаді 2024 року Владімір Путін доручив терміново виготовити ще чотири ракети. У 2025 році дві ракети росіяни запустили по Львову та Білій Церкві, ще одна – зникла на окупованій території Донеччини.

За даними аналітиків, програма «Орєшнік» стала значним фінансовим навантаженням для російського оборонного сектору, який працює в умовах жорстких санкцій. Водночас кремлівська влада вимагає від оборонних підприємств у максимально стиснуті терміни розгортати бойову платформу для «Орєшніка».

Dallas Analytics зауважує, що «Орєшнік» зовсім не стандартизована бойова платформа, а промисловий гібрид, зібраний з компонентів різних ракетних лінійок, більшість із яких застарілі.

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За інформацією джерела розслідувачів з апарату закупівель Міноборони РФ, кілька критично важливих компонентів для платформи «Орєшнік» були адаптовані безпосередньо зі старої радянської конструкторської документації. Серед них – високоточний авіаційний гіроскопічний прилад ГУ-503.

Блок ГУ-503 виконує функцію внутрішнього стабілізатора ракети. Без точної роботи гіроскопа зброя летить наосліп, не здатна зафіксувати будь-які зміщення.

Dallas Analytics оприлюднив внутрішнє листування між посадовцями Мічурінського заводу «Прогрес» та Азовського оптико-механічного заводу. Документи свідчать, що підприємства не можуть повноцінно перевіряти параметри гіроскопів через втрату технологій виробництва необхідного випробувального обладнання.

Офіційна кореспонденція Мічурінського заводу «Прогрес» й Азовського оптико-механічного заводу (Фото Dallas Analytics)

У листах зазначається, що для розв’язання проблеми потрібна повна перебудова базової конструкторської документації задля інтеграції сучасної електронної компонентної бази. При цьому головною технологічною складністю залишається фізична геометрія самого комплексу наведення.

«Блок ГУ-503 не є автономною деталлю; він глибоко інтегрований в автоматизований навігаційний вузол. Це залишає мінімальний фізичний простір для зміни габаритів системи, інакше доведеться повністю перепроєктувати все суміжне апаратне забезпечення, що несе великі технічні ризики», – ідеться в матеріалі.

Документ свідчить, що керівництво Мічурінського заводу також планувало розробити сучасну альтернативу гіроскопічного приладу спільно зі спеціалізованим конструкторським бюро «Арзамаське науково-виробниче підприємство «Темп-Авіа». Однак результати технічної експертизи уламків, зібраних на місцях нещодавніх влучань «Орєшніка» в Україні, виявили блоки ГУ-503 із маркуванням 2025 року випуску. Це доводить, що від високотехнологічної заміни із залученням «Темп-Авіа» врешті відмовилися.

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі у червні 2026 року Путін фактично визнав, що комплекс досі перебуває на етапі розробки. Коментуючи удар по гаражному кооперативу в Білій Церкві, він заявив, що нібито «там було зручно спостерігати за прильотом» та оцінювати точність розділення бойових блоків.

Водночас аналітики застерігають від недооцінки цієї програми. На їхню думку, російський оборонний комплекс зберігає потенціал для подальшої модернізації «Орєшніка», зокрема й до рівня носія ядерного заряду. Особливу загрозу становить можливе розміщення мобільних пускових установок у Білорусі, що критично скорочує час реагування систем раннього попередження країн Європи.

«Росія залишається непередбачуваним ворогом, чиє політичне керівництво і невідкалібрована зброя становлять глобальну загрозу. Нейтралізувати її здатний лише консолідований міжнародний тиск», – підсумовують аналітики.

Раніше повідомлялось, що випущену в січні 2026 року по Львову балістичну ракету «Орєшнік» росіяни виготовили ще у 2017 році. Ракета містить виключно російські та білоруські компоненти.