Продають деревообробний цех із повним циклом меблевого виробництва

У Шептицькому за 1,25 млн доларів продають деревообробний цех із меблевим виробництвом. Про це повідомили на порталі InVenture. В оголошені не вказано назви компанії-продавця, проте зі змісту випливає, що йдеться про шептицьке підприємство «Ост-Вест-Древ».

На продаж виставили деревообробний комплекс площею 4,99 тис. м², який складається з восьми виробничих будівель, низки складських, сушильних та інших приміщень. Основний напрям діяльності – виробництво та продаж дерев’яних меблів, зокрема дитячих і дорослих ліжок, комодів і тумбочок, інших меблевих виробів для дому та інтер’єру. У портфелі компанії, що працює з 2018 року, понад 60 позицій продукції. Останнім часом, як вказано в оголошені, впав попит на меблеві вироби, що вплинуло на роботу підприємства.

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«До повномасштабної війни клієнтами компанії були покупці з усіх регіонів України. Останні роки були складними для меблевої галузі через наслідки карантинних обмежень, зниження ділової активності, падіння платоспроможності населення та вплив воєнного стану. З початку повномасштабної війни компанія відзначає скорочення кількості замовлень, що зумовило необхідність адаптації бізнесу до нових економічних умов», – йдеться в повідомленні компанії. Водночас підприємство зберегло виробничу базу, персонал, обладнання, асортимент продукції та досвід роботи на ринку, наголошено в ньому.

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На виробництві наразі працюють 50 людей. Середньорічний оборот – 50 млн грн. Виробничі приміщення розташовані на орендованій земельній ділянці площею 1,4559 га. Договір оренди з Шептицькою міською радою укладено до 2030 року з переважним правом продовження.

Вартість продажу – 1,25 млн доларів (56 млн грн за курсом НБУ на 17.06.2026 р.). Потенційному покупцеві пропонують придбати корпоративні права або майновий комплекс.

В оголошені не розкрито назви компанії-продавця, проте за кадастровими номерами орендованих земельних ділянок можна з’ясувати, що йдеться про ТзОВ «Ост-Вест-Древ». У 2018 році ця компанія (тоді «УкрЗахідЮрСерв») за 1 млн грн купила майновий комплекс однієї з ліквідованих шахт у Шептицькому та переобладнала його під меблеве виробництво. За даними ТзОВ, у реновацію тоді вклали понад 5 млн грн.

Згідно з даними платформи YouControl, власниками ТзОВ «Ост-Вест-Древ» є троє людей: Олександр Микульчин з Соснівки Шептицького району, волиняни Наталія Борбелюк з Володимира та Анатолій Романюк з Любомля. Останній також є керівником підприємства.

Олександр Микульчин є депутатом Шептицької районної ради (партія «Голос»). Окрім «Ост-Вест-Древ», він є співвласником ПП «МТФ-Україна» та ПП «Арбор-Древ». Останнім він володіє порівну з Романюком та Борбелюк, це ПП також займається деревообробкою. Це відомий бренд меблів «Арбор».

Наталія Борбелюк, за даними волинських медіа, є родичкою ексдепутата Волинської обласної ради від «Партії регіонів» Олега Барбелюка. Йому приписували співорганізацію «антифашистських мітингів» у Луцьку в 2013 році та фінансування так званого антимайдану. Наталія Борбелюк керує та має частку у ТзОВ «Гербор-Холдинг», що займається виготовленням корпусних меблів. Раніше частку в компанії мав також й Олег Борбелюк. До 2022 року бенефіціарами компанії були громадяни РФ – родина Гершонів. Згодом їхні частки переписали на громадян Польщі. Волинські медіа підозрювали, що це міг бути фіктивний продаж, щоби уникнути націоналізації.

Анатолій Романюк до 2023 року був депутатом Любомльської райради, кандидував туди від «Європейської солідарності». Окрім частки у деревообробних підприємствах, він є співвласником ТзОВ «Хартманн», що займається виробництвом БпЛА.