Ущент знищене внаслідок аварії авто Audi

Уранці суботи, 18 квітня, у селі Згорани на Волині сталася смертельна ДТП за участі легкового автомобіля Audi. Унаслідок аварії загинули двоє чоловіків.

За інформацією обласної поліції, аварія сталася близько сьомої години ранку. Водій автомобіля Audi, 28-річний житель селища Шацьк, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та з’їхав у кювет.

Унаслідок ДТП водій і його 33-річний пасажир, також мешканець Шацька, від отриманих травм загинули на місці події.

Правоохоронці розв’язують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох людей.

Як писав ZAXID.NET, 17 квітня в Калуському районі сталася ДТП за участі авто Mazda CX-7 та пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який курсував маршрутом «Івано-Франківськ – Львів». У результаті зіткнення загинув водій мікроавтобуса, ще 15 пасажирів зазнали травм.