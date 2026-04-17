Аварія сталася на трасі Н-10 в селі Тяпче Долинської громади

У п’ятницю, 17 квітня, на трасі у Калуському районі зіткнулися Mazda CX-7 та Mercedes Sprinter, який віз пасажирів за маршрутом «Івано-Франківськ – Львів». Унаслідок ДТП водій мікроавтобуса загинув, вісім пасажирів отримали травми.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, повідомлення про аварію на трасі Н-10 в селі Тяпче Долинської громади надійшло на лінію 102 близько 12:40.

«Зіткнулися автомобілі Mazda CX-7 та Mercedes Sprinter, який здійснював маршрутне перевезення “Івано-Франківськ — Львів”. Водій останнього від отриманих травм загинув на місці. Близько восьми пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», – зазначили правоохоронці.

На місці події працюють поліцейські, медики та рятувальники. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.