СБУ уразили великий десантний корабель ВМФ Росії «Ямал»

Служба безпеки України атакувала в окупованому Криму три російські військові кораблі. Також під ураження потрапили радіолокаційні системи та нафтобаза «Югторсан». Про це у суботу, 18 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Успішну операцію на окупованій території здійснили бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа». Вони за допомогою ударних дронів уразили великі десантні кораблі Військово-морського флоту Росії «Ямал» та «Азов». Крім того, під атаку потрапило ще одне невстановлене судно. У СБУ припускають, що ураження міг зазнати протидиверсійний катер проєкту 21980 «Грачонок».

Також дрони спецслужби пошкодили блок антен комунікаційної системи «Дельфін», радіолокаційну систему МР-10М1 «Мис-М1» та резервуари з паливом на нафтобазі «Югторсан».

«СБУ системно і послідовно нищить ворога по всій лінії фронту, включно з тимчасово окупованим Кримом. Воїни Служби знижують боєздатність флоту, цілеспрямовано підривають логістику та позбавляють противника можливості повноцінно використовувати півострів як військову базу. Кожне ураження кораблів та критичної інфраструктури має накопичувальний ефект і напряму впливає на здатність Росії вести війну», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов» збудували наприкінці 1980-х років у польському Гданську. «Ямал» був введений в експлуатацію у 1988 році, а «Азов» – у 1990 році. Після розпаду СРСР у 1991 році обидва десантні кораблі перейшли на озброєння Росії. «Ямал» та «Азов» призначені для десантних операцій, швидкого перекидання сил через моря, а також для транспортування озброєння.

Нагадаємо, 18 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження нафтопереробних заводів «Новокуйбишевський» та «Сизранський» у Самарській області Росії, а також нафтоналивного терміналу «РПК-Высоцк “Лукойл-2”» у Ленінградській області і нафтоперекачувальної станції «Тихорєцк» у Краснодарському краї.