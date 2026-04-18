Марта Костюк боротиметься за свій другий трофей

У суботу, 18 квітня, на турнірі WTA 250 у французькому Руані відбулось два півфінали, в яких взяли участь одразу дві українки. І якщо Марта Костюк мала трохи роботи з Татьяною Марією, то експерша ракетка світу у віковій групі до 14 років та фіналістка юніорського Ролан Гарос Сорана Кирстя здалася Вероніці Подрез без бою. Як наслідок, на нас чекає українське дербі.

WTA 250, Руан (Франція), грунт (зал), 1/2 фіналу

Марта Костюк (Україна, WTA № 28) – Тетяна Марія (Німеччина, WTA № 63) – 2:0 (6:3, 6:0)

Вероніка Подрез (Україна, WTA № 209) – Сорана Кирстя (Румунія, WTA № 26) – +:–

У першій півфінальній парі друга ракетка України Марта Костюк буквально змела представницю Німеччини Татьяну Марію, яка у світовій класифікації посідає 63-тю сходинку. Поєдинок тривав рівно годину і завершився з рахунком 2:0. Це було третє очне протистояння суперниць – Марта здобула третю перемогу.

Костюк вп'яте у кар'єрі вийшла до фіналу змагань рівня Туру та боротиметься за другий титул. Свою першу нагороду Марта виграла 2023 року на хардовому турнірі WTA 250 в Остіні.

У другому півфіналі ще одна українка – Вероніка Подрез – мала зустрітись з другою сіяною Сораною Кирстею. 36-річна румунка, для якої цей сезон буде останнім в кар'єрі, відмовилася продовжувати виступ через травму лівої ноги, пропустивши 19-річну уродженку Нової Каховки у дебютний фінал на її першому турнірі рівня Туру.

Як наслідок, вперше в історії в фіналі турніру рівня WTA між собою зіграють дві українки. Дуель між Костюк та Подрез відбудеться у неділю, 19 квітня.

Нагадаємо, Вікторія на шляху до вирішального поєдинку подолала кваліфікацію, а в основній сітці пройшла американку Слоан Стівенс (WTA № 552), італійку Елізабетт Коччаретто (WTA № 41) та британку Кеті Бултер (WTA № 64). Своєю чергою, Костюк на старті обіграла француженку Діан Паррі (WTA № 100), а потім була сильнішою за двох американок – Кеті Макнеллі (WTA № 71) та Енн Лі (WTA № 36).