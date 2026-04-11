Збірна України проти Польщі у Кубку Біллі Джин Кінг

У третій дуелі України та Польщі у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг на кортах PreZero Arena Gliwice відбувся парний матч. Проти Людмили та Надії Кіченок вийшли Мая Хвалінська та Мартіна Кубка. Цікаво, що спочатку напарницею Маї мала бути Катажина Кава, але капітан польської команди Давид Цельт в останній момент зробив заміну. Після першого ігрового дня збірна України вела з рахунком 2:0, тож для загальної перемоги необхідно було набрати ще одне очко.

Кубок Біллі Джин Кінг, кваліфікація, 3-й матч

Мая Хвалінська / Мартіна Кубка – Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) – 1:2 (5:7, 7:6(7:3) 3:6)

Поєдинок тривав 3 години 14 хвилин. Сестри Кіченок виграли третій із семи спільних матчів у командному турнірі. Рівно рік тому вони теж перемогли Хвалінську та Кубку в першій матчевій зустрічі в кваліфікації у Радомі (7:6, 7:6).

У першій партії український дует сходу взяв два гейми, але дозволив суперницям відігратись. Далі йшла рівна гра і лише за рахунку 5:5 сестри Кіченок змогли перехопити ініціативу і дотиснути полячок.

Другий сет складався куди важче: українки постійно були у ролі наздоганяючих, а господарки змагань, підтримувані трибунами, спіймали кураж і зуміли відновити статус-кво – 1:1. Перед тай-брейком українки відіграли потрійний брейк-пойнт польських тенісисток та не реалізували матчбол.

У третій партії Кіченок почали з 0:2 і двічі поступалися з брейком, але змогли повернутися в гру і принести збірній України загальну перемогу.

Нагадаємо, напередодні Марта Костюк впевнено здолала Магду Лінетт, а Еліна Світоліна розгромила Катажину Каву. Як наслідок, збірна України вдруге поспіль здобула путівку у фінальний етап Кубка Біллі Джин Кінг-2026, який відбудеться з 22 по 27 вересня у Шеньчжені, Китай. Минулого року наша команда дісталася півфіналу змагань, поступившись майбутнім чемпіонкам – Італії.