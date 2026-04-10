Еліна Світоліна оновила рекорд у збірній України

У другому матчі кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Польщі Еліна Світоліна зустрічалась з Катажиною Кавою. 160-та ракетка світу на старті зустрічі несподівано створила одеситці проблеми, однак українка швидко поставила суперницю на місце.

Кубок Біллі Джин Кінг, кваліфікація, 2-й матч

Катажина Кава (Польща, WTA № 160) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 7) – 0:2 (2:6, 1:6)

Поєдинок тривав 53 хвилини – це було перше очне протистояння опоненток. Еліна стартувала з двох втрачених подач, а перші чотири гейми завершувалися брейками. Кава неочікувано повела з рахунком 2:1, але після цього Світоліна виграла вісім геймів поспіль.

Після рахунку 2:2 до кінця зустрічі Еліна віддала суперниці лише один гейм і здобула впевнену перемогу. Світоліна за поєдинок 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. У доробку її суперниці жодного ейсу, 1 помилка на подачі та 2 брейки.

До слова, Світоліна виграла 19-й одиночний матч у Кубку Біллі Джин Кінг та оновила рекорд національної збірної, який належить саме їй.

Після двох матчів збірна України веде з рахунком 2:0. У суботу, 11 квітня, змагання продовжаться парним матчем, який розпочнеться о 13:00 за Києвом. Для загальної перемоги необхідно набрати три очки. Переможниці протистояння кваліфікуються до фінальної частини КБДК-2026.

Катажина Кава і Еліна Світоліна (10 квітня 2026 року)