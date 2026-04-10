Марта Костюк принесла Україні перший бал

У п’ятницю, 10 квітня, збірна України з тенісу на грунтовому корті PreZero Arena Gliwice розпочала матчове протистояння кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг проти Польщі. Першими на корт вийшли Марта Костюк та Магда Лінетт.

Кубок Біллі Джин Кінг, кваліфікація, 1-й матч

Магда Лінетт (Польща, WTA № 55) – Марта Костюк (Україна, WTA № 27) – 0:2 (4:6, 0:6)

Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин і завершився перемогою українки. Це було третє очне протистояння суперниць – рахунок 3:0 на користь Марти.

У першому сеті Костюк зі старту рвонула вперед, але Лінетт постійно вдавалось зрівнювати, тримаючи Марту в тонусі. Лише за рахунку 4:4 українці нарешті вдалось «відчепити» суперницю і довести гру до перемоги без тайбрейку. Костюк реалізувала єдиний брейк-поїнт, який був у цій партії.

Другий сет виявився для Марти напрочуд легким: вона не дозволила суперниці взяти бодай один гейм і повісила Магді «бублик» – 6:0.

Цікаво, що завдяки цьому успіху Костюк зрівнялася з Катериною Володько (у дівоцтві – Бондаренко) за кількістю перемог за збірну України – 11. Окрім того, Марта втретє за час виступів у командному турнірі виграла сет 6:0 (раніше їй це вдавалося 2019 року в матчі проти естонки Саари Орав (Перша група) та 2022 року в зустрічі з японкою Моюкою Учіджімою (плейоф).

До слова, другим матчем у перший ігровий день стане поєдинок між Еліною Світоліною (WTA № 7) та Катажиною Кавою (WTA № 160).

Нагадаємо, для загальної перемоги необхідно набрати три очки. Переможниці протистояння кваліфікуються до фінальної частини КБДК-2026.

Магда Лінетт і Марта Костюк (10 квітня 2026 року)