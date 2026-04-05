Юлія Стародубцева програла у своєму першому фіналі на рівні туру WTA
Українка поступилася 5-й ракетці світу Джессіці Пегулі, яка успішно захистила титул WTA 500 у Чарлстоні
До теми
У неділю, 5 квітня, пʼята ракетка України Юлія Стародубцева в історичному для себе фіналі ґрунтового турніру WTA 500 у Чарлстоні зійшлась з Джессікою Пегулою, яка у світовому рейтингу посідає 5-ту сходинку. На жаль, боротьби як такої не вийшло – іменита американка легко розібралась з уродженкою Нової Каховки і захистила титул, здобувши 11-й трофей у кар’єрі.
WTA 500 Чарлстон. Ґрунт, фінал
Джессіка Пегула (США, WTA № 5) – Юлія Стародубцева (Україна, WTA № 89) – 2:0 (6:2, 6:2)
Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини – це було перше очне протистояння суперниць. У першому сеті українка лише двічі взяла свою подачу. Її суперниця могла закрити другий сет взагалі із сухим рахунком, проте Стародубцева відіграла три матчболи і зробила брейк. Відтак українка взяла одну свою подачу, проте претендувати на другий брейк і камбек не змогла.
Стародубцева вперше у карʼєрі зіграла у фіналі на рівні Туру – до Чарлстона Юлія жодного разу не доходила навіть до півфіналів змагань WTA (250 і вище). Також вона здобула найбільші в житті призові – 218 тисяч доларів.
Наступного тижня українка встановить особистий рекорд у світовому рейтингу, піднявшись на 53 сходинку. Раніше її найкращим досягненням була 63 позиція у серпні 2025 року після чвертьфіналу тисячника у Пекіні.
Додамо, що Юлія Стародубцева мала пробиватись до числа найсильніших тенісисток турніру через сито кваліфікації, але через відмову американки Аманди Анісімової потрапила одразу в основну сітку завдяки першому номеру посіву.
На шляху до фіналу Юлія розбила наддосвідчену китаянку Чжан Шуай (WTA № 61), вибила грузинку Єкатерине Горгодзе (WTA № 164), знищила мексиканку Ренату Сарасуа (WTA № 85) і несподівано та дуже впевнено пройшла двох американок – Маккартні Кесслер (WTA № 53) та Медісон Кіз (WTA № 18).