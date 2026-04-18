Фіцо заявив, що Словаччина подасть свій позов до 27 квітня

Словаччина готується подати позов щодо оскарження рішення Європейського Союзу про заборону імпорту російського газу. Позов розглядатиме Суд Євросоюзу в Люксембурзі, повідомив 17 квітня словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо.

Фіцо розповів, що Словаччина через рішення Євросоюзу перебуває у «дуже вразливому становищі», оскільки не має виходу до моря чи можливості переробляти зріджений газ.

«І таке рішення, ухвалене на рівні Ради та парламенту, суттєво нам шкодить», – додав словацький прем’єр.

Регламент про поступове припинення імпорту російського трубопровідного та зрідженого газу, що має набути чинності до кінця 2027 року, офіційно схвалили більшість країн ЄС на засіданні у січні цього року. Проти цього рішення виступили лише Словаччина та Угорщина.

«На думку уряду Словаччини, це є явним порушенням усіх принципів, на яких ґрунтуються договори ЄС. Договори передбачають, що рішення щодо санкцій та питань зовнішньої політики ухвалюються одноголосно», — написав Фіцо.

Агентство Reuters пригадує, що Угорщина, яка разом зі Словаччиною є найбільшими імпортерами російського газу, раніше подала позов проти заборони. Фіцо заявив, що словацький уряд подасть свій позов до 27 квітня.