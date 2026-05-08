Синагога виконуватиме функцію культурного центру

Львівські архітектори напрацювали візуалізацію синагоги у Чорткові на Терпопільщині. Її планують відреставрувати і перетворити на мистецький центр.

Проєкт реставрації хасидської синагоги у Чорткові на Тернопільщині представило львівське архітектурне бюро A7 Architects.

Візуалізації інтерʼєру A7 Architects

«Ми завершили перший етап – проєкт реставраційного ремонту даху синагоги у Чорткові. Далі починаємо другий етап – проєкт реставрації з пристосуванням. Ми шукаємо людей, яким це відгукується і хто бажає долучитись до створення нового місця мистецького простору на Тернопільщині», – зазначили на сторінці бюро.

Візуалізації інтерʼєру A7 Architects

Роботи виконуватимуть за грантове фінансування. Як інформував ZAXID.NET, швейцарський фонд ALIPH Foundation на заміну даху синагоги виділить 100 тис. доларів.

Хасидська синагога, збудована в еклектичному стилі з мавританськими мотивами, є пам’яткою архітектури місцевого значення. Її звів у 1905–1909 роках віденський архітектор Ганс Гельдкремер. На сайті My shtetl зазначають, що у 1870 році до міста переїхав рабин Давід Моше Фрідман, син цадика Ружина, відтоді Чортків став резиденцією гілки хасидської династії Ружин-Садагор. Фрідман заснував тут резиденцію, в центральній частині якої збудували синагогу. Чортківська нова синагога – майже точна копія резиденції його батька у Садгорі.

Історичний вигляд синагоги (фото з сайту Мy Shtetl)

«Свого часу вона була частиною активного міського життя: єврейська громада Чорткова відігравала значну роль у розвитку міста – від торгівлі до інтелектуального середовища. У ХХ столітті будівля зазнала руйнувань під час воєн, втратила свою громаду після Голокосту та в радянський період використовувалась спершу як склад, а потім як станція юних техніків. Це призвело до втрати частини інтер’єрів і первісного змісту», – розповідають архітектори.

Сучасний стан синагоги (фото міськради і A7 Architects)

До слова, крім цієї синагоги у Чорткові є божниця XVIII ст. У ній свого часу незаконно демонтували вхідні двері, які потім виявили у московському музеї.