У московському Музеї історії євреїв в Росії українські краєзнавці виявили артефакти, незаконно вкрадені з двох синагог Тернопільщини. Обидві будівлі не діючі, однак є пам’ятками місцевого і національного значення. У Чорткові демонтували різьблені двері старої синагоги XVII ст., а у Підгайцях – цілу кам’яну брилу з написом на івриті.

Двері оформили як старі та невартісні і майже легально демонтували, замінивши їх на металеві. Представники музею стверджують, що купили артефакти, але як відбулося нищення кам’яного порталу у Підгайцях та як 400-літні цінності вивезли через державний кордон, поки невідомо. Архітектурні прикраси, що роками занепадали і не були захищені від руйнувань і крадіжок, тепер експонуються в Росії як її культурна спадщина.

ZAXID.NET з’ясовував, як в час війни з України непокарано вивезли в країну-агресорку об’єкти культурної спадщини.

Демонтували ще у 2014 році

Першим про крадіжку дерев’яних дверей старої синагоги Чорткова написав місцевий сайт Чортків.city. Керівник єврейської громади міста Яків Баранов підтвердив журналістам інформацію про те, що двері старої синагоги Чорткова демонтували ще в 2014 році.

А краєзнавець і журналіст «Україна інкогніта» Дмитро Полюхович з’ясував, що у московському Музеї історії євреїв в Росії поруч з цією цінністю експонується також кам’яна брила з синагоги у Підгайцях. Ця будівля ще більш давня і цінна. Збудована у XVІ – на поч. XVII століть і є пам’яткою національного значення.

«Приблизно у той же час із давньої синагоги в Підгайцях теж пропали унікальні реліквії – барокове білокам’яне різьблене оздоблення ніші з молитовної зали та різьблена таблиця з написом "Це ворота Господа — праведні ввійдуть через них" (Псалом 118), що прикрашала вхід до божниці. Коли саме це сталося – невідомо, але влітку 2013 р. ці реліквії ще були на своєму споконвічному місці. Таблиця теж знайшлася в експозиції все того ж московського музею (МІЄР). Що цікаво, вкрадена реліквія з Підгайців там виставлена поруч із вкраденими дверима синагоги в Чорткові», – пише «Україна інкогніта».

Двері з Чортківської синагоги і кам’яне різьблення з Підгаєцької експонуються поруч у Музеї історії євреїв в Росії (Москва). Фото з сайту музею

Автор публікації краєзнавець Дмитро Полюхович розповів ZAXID.NET, що через демонтаж плити у Підгайцях зруйнувалося також декоративне різьблення з рослинними візерунками порталу.

«Вапняк дуже крихкий і, коли вони демонтували цю плиту, все різьблення обсипалося. Я спілкувався з фахівцями з юдаїки, останній раз плиту бачили влітку 2013 року. Коли вона пропала, сказати складно, бо на початку 2014 її вже не було. Тоді про це обговорювали на форумах краєзнавці. Синагога, хоч і в центрі міста, але там глухе місце, відгороджене. Можна спокійно вдень там працювати, ніхто не помітить», – зазначив Дмитро Полюхович.

Арка Підгаєцької синагоги до крадіжки і після із зруйнованим оздобленням і вкраденим написом (фото «Українські архітектурні пам’ятки. Спадщина»)

За словами краєзнавця, цей музей, хоч і приватний, однак російські музейники навіть не приховують, що двері із Чорткова і виставляють фотографії із підписом.

«У Чорткові ніби як такої крадіжки не було: прийшли якісь хлопці до медичного коледжу, на балансі якого була синагога, і запропонували поміняти двері. Але враховуючи факт, що це пам’ятка архітектури місцевого значення, дозволу на заміну дверей користувач не мав. Інше питання чому такі унікальні двері були на вулиці і не були перенесені в музей. Якщо з цими дверима ще можна якось викрутитись, то крадіжка підгаєцьких реліквій – це 100% кримінал. Спокійно собі замовляють цікаві експонати в Україні, вивозять через кордон. Тепер, якщо відомо, де воно перебуває, що воно вкрадене, можна піднімати це питання на рівні МЗС», – прокоментував ZAXID.NET Дмитро Полюхович.

Оригінальні і замінені двері Чортківської синагоги (фото Ореста Лижечки і Любомира Габруського)

Сайт «Україна інкогніта» після публікації повідомлення про зникнення реліквій отримав відповідь кураторів російського музею з поясненням, що «обидва ці предмети із синагогальних будівель на межі повної руйнації були придбані, а не вкрадені. Зроблено це було за багато років до воєнного нападу РФ на суверенну Україну», – зазначено у листі, підписаному доктором мистецтвознавства Єврейського університету в Єрусалимі Борисом Хаймовичем.

Автор листа зазначив, що у 2018 році до музею звернулася ініціативна група з України з вимогою повернути експонати. Колектив музею погодився за умови, що йому компенсують частину суми, витраченої на реставрацію, та покриють витрати на доставку. Після цього, за словами Хаймовича, переписка припинилась.

Непокараний злочин

Керівник Чортківської юдейської релігійної громади Яків Баранов розповів ZAXID.NET, що у 1998 році розпорядженням Тернопільської ОДА будівлю синагоги передали в безплатне користування релігійній громаді. Охоронний договір громада уклала 2011 року. Але безпосередньо акт прийому-передачі був підписаний у 2018 році. До цього цим приміщенням користувався медколедж, там був його склад.

Коли Яків Баранов виявив заміну дверей у синагозі, він відразу звернувся у поліцію, але, за його словами, справа навіть не дійшла до суду. Він оприлюднив фотографію звернення на ім’я начальника районної поліції, поданої у райвідділ у січні 2015 року.

Звернення юдейської громади у поліцію з приводу незаконного демонтажу цінних дверей

«Крадіжку виявили в кінці 2014 року. Оскільки ми користувалися будівлею, мали відповідати за її стан збереження, нічого не переробляти. Коли я виявив зникнення дверей, я звернувся в поліцію. Слідство вели поверхово, мене не викликали. Дали висновок, що за проханням прочан, які приїжджають в Чортків по єврейських місцях, двері замінили і старі вивезли на сміттєзвалище. Справу закрили», – розповів ZAXID.NET Яків Баранов.

У поліції представникам громади не уточнили, куди саме викинули двері з синагоги. А потім виявилось, що насправді двері потрапили не на смітник, а в російський музей. Яків Баранов стверджує, що двері демонтували представники єврейської організації з Івано-Франківська з дозволу керівництва медколеджу.

Після цього Яків Баранов повідомив всі деталі керівнику Американсько-українського бюро з прав людини Мейлаху Шейхету, який зібрав документи і звернувся в Генеральну прокуратуру. Це звернення також отримало відписку. Окрім того, Яків Баранов зазначає, що попередив СБУ, щоб запобігти контрабанді дверей за кордон. Аж потім їх виявили на фотографіях московського музею.

У прес-службі головного рабина України повідомили ZAXID.NET, що про зникнення реліквій було відомо давно, але про те, що вони в московському музеї, стало відомо нещодавно.

«Це для нас був шок, таке зухвальство і знущання над спадщиною. Жодних контактів з євреями Росії ми не маємо. Вони ніяк не коментують ці злочини, що тут відбуваються. Головний рабин України закликатиме всю єврейську світову спільноту звернути увагу на це блюзнірство. Там нещодавно біля цієї синагоги впала російська ракета. Це вже другий раз над нею росіяни познущалися, з цього містечка і його спадщини», – зазначив ZAXID.NET помічник головного рабина.

У прес-службі рабина додали, що крадіжка з Підгайців може бути справою рук тих самих людей. Ці дві ситуації на контролі головного рабина України.

Знищений інтер'єр синагоги в Підгайцях (фото «Українські архітектурні пам’ятки. Спадщина»)

В обласній поліції Тернопільщини ZAXID.NET повідомили, що кримінальне провадження по Чорткову закрили у 2015 році через те, що двері визнали такими, що не мали цінності. Щодо Підгайців звернень і заяв у поліцію, а відповідно і розслідувань, не було. «Ці версії зараз перевіряють, шукають людей, які можуть засвідчити про наявність цих артефактів раніше і їхню цінність, тоді будуть відповідні рішення», – прокоментували в прес-службі поліції.

ZAXID.NET звернувся також у Тернопільську обласну військову адміністрацію з проханням прокоментувати, чи були відповідні реакції пам’яткоохоронних органів, коли виявили втрати. Але впродовж доби так і не отримав відповіді.

Керівник ГО «Україна Інкогніта» Роман Маленков повідомив ZAXID.NET, що цього тижня звернеться у прокуратуру щодо викрадення реліквій і перевезення їх в Росію.

Цінність втрат

Стара міська (Головна) синагога у Чорткові на Тернопільщині збудована у 1686 році на сучасній вулиці Гончара, 2 і є цінним зразком синагоги оборонного типу. Була резиденцією головного рабина Чорткова аж до побудови у 1909 році Нової синагоги. Внутрішній інтер’єр був оздоблений розписами і різьбленням XIX ст., місце для відправи було оздоблене золотими та срібними прикрасами. Будівля має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

У 2019 році американка Ребіца Сімон, давній предок якої похований на міському цвинтарі, заявила про готовність відреставрувати стару синагогу. Насамперед там треба замінити дах і ліквідувати тріщини на стінах. У прес-службі головного рабина України ZAXID.NET наголосили, що спільнота зараз працює над реконструкцією синагоги у Чорткові, напрацьовує проект для її відновлення.

Стара чортківська синагога (фото із сайту Jewishheritage)

Синагога у Підгайцях ще більш давня і цінна. Збудована у XVІ – на поч. XVII ст. і є пам’яткою національного значення. Оборонна кам’яна будівля в аварійному стані. Всередині були лише залишки оздоб арон га-кодешу та різьблений портал, які вкрали, це були чи не єдині збережені прикраси будівлі. Єврейський цвинтар у Підгайцях один з найбільших в Україні.

Підгаєцька синагога і кіркут у 2014 році (фото ZAXID.NET)

Нагадаємо, зараз росіяни масово вивозять музейні експонати з окупованої території України під виглядом евакуації і тимчасових виставок. Так вже розграбовані музеї Мелітополя, Маріуполя, Херсона та інших міст. Раніше Спілка археологів України започаткувала інформаційно-просвітницьку кампанію про висвітлення злочинів Росії у культурній сфері, археологічну спадщину, яка була знайдена в різні роки на території України, але вивозилась до Росії і зараз експонується там.